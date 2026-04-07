Camión de carga da vuelta prohibida y provoca choque múltiple en crucero de Saltillo

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Saltillo
/ 7 abril 2026
    Camión de carga da vuelta prohibida y provoca choque múltiple en crucero de Saltillo
    El accidente provocó bloqueos en la concurrida vialidad. JUAN FRANCISCO VALDÉS

En el percance se vieron involucrados un taxi y una unidad de transporte de personal

El operador de un pequeño camión de carga, dio vuelta en el área prohibida del bulevar Jesús Valdés Sánchez y periférico Echeverría, en Saltillo, provocando un choque múltiple que dejó pérdidas materiales de consideración y un caos vial.

Todo ocurrió cuando Christian Fermín “N” circulaba por la lateral del periférico de sur a norte.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-y-ramos-arizpe-cierran-semana-santa-sin-hechos-graves-EB19812644

Al llegar a su cruce con Valdés Sánchez dio un viraje a su izquierda para continuar su ruta al poniente.

$!La unidad de transporte de personal se impactó en el taxi.
La unidad de transporte de personal se impactó en el taxi. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Pero le pegó en el costado izquierdo trasero a un vehículo Nissan Versa del servicio público local, tras el impacto el mismo taxi recibió otro golpe por alcance por parte de un camión de transporte de personal.

$!Ninguno de los dos choferes aceptó la responsabilidad.
Ninguno de los dos choferes aceptó la responsabilidad. JUAN FRANCISCO VALDÉS

El percance desató una caos que afectó la vialidad en ambos sentidos.

Al no existir acuerdo de los conductores del camión y camioneta de carga, el accidente se consignó ante la agencia investigadora del ministerio público.

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