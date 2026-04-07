Camión de carga da vuelta prohibida y provoca choque múltiple en crucero de Saltillo

El operador de un pequeño camión de carga, dio vuelta en el área prohibida del bulevar Jesús Valdés Sánchez y periférico Echeverría, en Saltillo, provocando un choque múltiple que dejó pérdidas materiales de consideración y un caos vial.

Todo ocurrió cuando Christian Fermín “N” circulaba por la lateral del periférico de sur a norte.