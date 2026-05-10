Saltillo: Festejan y reconocen entrega a 200 mamás de Tupy

En un ambiente de convivencia, reconocimiento y celebración, Tupy llevó a cabo el evento “Tiempo para mamá”, una tarde dedicada a honrar a las madres colaboradoras de la empresa con actividades pensadas para consentirlas y agradecerles su entrega tanto en el ámbito laboral como familiar. La celebración se realizó este sábado 9 de mayo en las instalaciones del Casino de Saltillo, donde decenas de asistentes disfrutaron de una comida especial acompañada de dinámicas, charla de belleza y un espectáculo musical que convirtió la tarde en una experiencia emotiva y llena de alegría.

Al evento asistieron colaboradoras de las plantas de Saltillo y Ramos Arizpe, donde se les brindó una comida y un detalle a cada colaboradora.

Asimismo, la empresa Aguillón brindó una charla sobre belleza y rifó cuatro cambios de imagen para las mamás. Además, Tupy rifó otros 25 premios para consentir a las reinas del hogar.

Las mamás Tupy también pudieron disfrutar de una tarde de música y baile a cargo de The Divas, que a consideración de las colaboradoras “se robaron el show”.

Bruno Rodrigues, gerente de Operaciones de Tupy en México, destacó que la entrega de las colaboradoras es lo que sostiene la operación de la empresa, más allá de metas, indicadores y eficiencia.

“En el área de operaciones vemos procesos complejos todos los días, pero ninguno es tan admirable como el que ustedes lideran en sus hogares. Sé perfectamente que antes de llegar aquí a dar su 100 por ciento, muchas ya ganaron su primera batalla del día en casa, organizando a la familia y cuidando de los suyos”, mencionó.

Destacó que su capacidad de gestión y su compromiso fortalecen a Tupy. Aseguró que las mamás de Tupy son la prueba de que la precisión del trabajo y la calidez de una madre pueden vivir en una misma persona.

“Gracias por su esfuerzo diario, por su disciplina y por ser parte fundamental de este equipo. Disfruten mucho su día, se lo han ganado con creces”, agregó Rodrigues durante su intervención en el evento. Las colaboradoras se mostraron satisfechas al término de la celebración, resaltando el ambiente que se generó con la música, los detalles y el sabor de la comida.

“Me la pasé muy bien, muy padre. La comida muy rica, las galletitas que dieron también. Las Divas se robaron el show, cantaron espectacular. Bien rico todo, gracias Tupy”, expresó una de las festejadas al finalizar el evento. “La pasé muy bien, nos divertimos bastante. Estuvo muy bien el espectáculo, muchas gracias”, dijo por su parte Ma. Rosario Hernández Torres, inspectora de Calidad en Planta Saltillo.

Publicidad