Saltillo: Festejan y reconocen entrega a 200 mamás de Tupy

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Saltillo: Festejan y reconocen entrega a 200 mamás de Tupy
    El evento reunió a colaboradoras de distintas áreas de las plantas Saltillo y Ramos Arizpe. FOTOS: HÉCTOR GARCÍA

Madres trabajadoras de la empresa disfrutaron de una velada especial en el Casino de Saltillo, donde compartieron una comida, dinámicas de belleza y un espectáculo musical por el 10 de mayo

En un ambiente de convivencia, reconocimiento y celebración, Tupy llevó a cabo el evento “Tiempo para mamá”, una tarde dedicada a honrar a las madres colaboradoras de la empresa con actividades pensadas para consentirlas y agradecerles su entrega tanto en el ámbito laboral como familiar.

La celebración se realizó este sábado 9 de mayo en las instalaciones del Casino de Saltillo, donde decenas de asistentes disfrutaron de una comida especial acompañada de dinámicas, charla de belleza y un espectáculo musical que convirtió la tarde en una experiencia emotiva y llena de alegría.

$!El Casino de Saltillo fue sede de la celebración a la que asistieron 200 de las 300 madres de familia que laboran en Tupy.
El Casino de Saltillo fue sede de la celebración a la que asistieron 200 de las 300 madres de familia que laboran en Tupy.

Al evento asistieron colaboradoras de las plantas de Saltillo y Ramos Arizpe, donde se les brindó una comida y un detalle a cada colaboradora.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/tupy-impulsa-el-bienestar-familiar-con-una-iniciativa-integral-por-el-dia-del-nino-DI20391929

Asimismo, la empresa Aguillón brindó una charla sobre belleza y rifó cuatro cambios de imagen para las mamás. Además, Tupy rifó otros 25 premios para consentir a las reinas del hogar.

$!Las madres asistentes tuvieron la oportunidad de compartir una tarde dedicada especialmente para ellas.
Las madres asistentes tuvieron la oportunidad de compartir una tarde dedicada especialmente para ellas.

Las mamás Tupy también pudieron disfrutar de una tarde de música y baile a cargo de The Divas, que a consideración de las colaboradoras “se robaron el show”.

$!Tupy reafirmó su compromiso con el bienestar y reconocimiento de sus colaboradores.
Tupy reafirmó su compromiso con el bienestar y reconocimiento de sus colaboradores.

Bruno Rodrigues, gerente de Operaciones de Tupy en México, destacó que la entrega de las colaboradoras es lo que sostiene la operación de la empresa, más allá de metas, indicadores y eficiencia.

$!Bruno Rodrigues, gerente de Operaciones de Tupy en México.
Bruno Rodrigues, gerente de Operaciones de Tupy en México.

“En el área de operaciones vemos procesos complejos todos los días, pero ninguno es tan admirable como el que ustedes lideran en sus hogares. Sé perfectamente que antes de llegar aquí a dar su 100 por ciento, muchas ya ganaron su primera batalla del día en casa, organizando a la familia y cuidando de los suyos”, mencionó.

$!La celebración incluyó comida, música en vivo y actividades enfocadas en el bienestar de las asistentes.
La celebración incluyó comida, música en vivo y actividades enfocadas en el bienestar de las asistentes.

Destacó que su capacidad de gestión y su compromiso fortalecen a Tupy. Aseguró que las mamás de Tupy son la prueba de que la precisión del trabajo y la calidez de una madre pueden vivir en una misma persona.

$!Las asistentes participaron en dinámicas y una charla de belleza pensada para consentirlas en su día.
Las asistentes participaron en dinámicas y una charla de belleza pensada para consentirlas en su día.

“Gracias por su esfuerzo diario, por su disciplina y por ser parte fundamental de este equipo. Disfruten mucho su día, se lo han ganado con creces”, agregó Rodrigues durante su intervención en el evento.

Las colaboradoras se mostraron satisfechas al término de la celebración, resaltando el ambiente que se generó con la música, los detalles y el sabor de la comida.

$!Música, regalos y momentos de convivencia marcaron la celebración.
Música, regalos y momentos de convivencia marcaron la celebración.

“Me la pasé muy bien, muy padre. La comida muy rica, las galletitas que dieron también. Las Divas se robaron el show, cantaron espectacular. Bien rico todo, gracias Tupy”, expresó una de las festejadas al finalizar el evento.

“La pasé muy bien, nos divertimos bastante. Estuvo muy bien el espectáculo, muchas gracias”, dijo por su parte Ma. Rosario Hernández Torres, inspectora de Calidad en Planta Saltillo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Día De Las Madres

Organizaciones


Tupy

Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Cortina de humo

Cortina de humo
true

¿Quiénes siguen en la lista de Estados Unidos?
true

POLITICÓN: Delia Hernández y Morena: el uso de la violencia de género como estrategia política
La programación del FINA contempla actividades artísticas que se extenderán durante varias semanas, con la intención de llevar espectáculos a colonias, ejidos y centros comunitarios de Saltillo.

Saltillo prepara seis semanas de festival con ‘La FINA’ y el ‘Fut Fest’
Autoridades municipales y estatales iniciaron revisiones a bares y antros de Saltillo para verificar condiciones estructurales, luego del incidente ocurrido el pasado fin de semana en un establecimiento de la ciudad.

Alcalde de Saltillo endurece medidas y advierte ‘cero tolerancia’ tras accidente en antro ‘Not in the mood’

Saltillo dejó escapar oportunidades importantes y no pudo evitar la derrota en el Estadio Monumental.

Dorados blanquea a Saraperos y se queda con la serie en Chihuahua
Trump y Xi Jinping posando juntos en la cumbre, una imagen que ilustra la búsqueda de acuerdos en medio de las tensiones comerciales y políticas.

Por qué es importante la cumbre entre Trump y Xi, aunque parezca que no dará muchos frutos
Pese a las especulaciones sobre una posible rivalidad de cara a 2028, fuentes cercanas aseguran que JD Vance y Marco Rubio mantienen una relación de amistad y colaboración estrecha dentro del gabinete.

¿Vance o Rubio? Trump sopesa quién será su sucesor