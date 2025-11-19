DIF Coahuila impulsa adopciones de niñas y niños mayores de 8 años ante baja demanda

La presidenta honoraria, Liliana Salinas Valdés, señaló que buscan orientar a las familias interesadas y agilizar procesos sin relajar los protocolos.

El DIF Coahuila reforzó la promoción de adopciones para niñas, niños y adolescentes mayores de 8 años, un rango de edad donde las solicitudes suelen ser significativamente menores, informó la presidenta honoraria del organismo, Liliana Salinas Valdés.

Comentó que muchas parejas desconocen cómo iniciar un proceso de adopción, por lo que trabajan en acompañarlas desde el primer acercamiento y en ampliar la información sobre los perfiles de edad disponibles. “A veces quienes desean formar una familia no saben cómo hacerlo. Estamos fomentando que también abran la posibilidad de adoptar a un niño o niña mayor de 8 años, porque en ese rango casi no tenemos solicitudes”.

Mencionó que en el estado se mantienen protocolos estrictos para garantizar la seguridad y el bienestar de cada menor, pero al mismo tiempo buscan evitar que los procedimientos se prolonguen innecesariamente. “Les estamos entregando lo más preciado que tenemos, pero sin hacerlo tan tardado”, dijo.

Uno de los avances señalados por la presidenta honoraria es el uso del certificado de abandono, documento que permite resolver con mayor rapidez la situación jurídica de niñas y niños cuya red familiar no puede ser localizada. “Tristemente encontramos menores de 8, 10 o 11 años institucionalizados durante años. Vivir en familia nunca será lo mismo que crecer en una institución”, afirmó.

Indicó que, cuando es necesario, se realizan búsquedas en comunidades rurales y en otros estados. Si no se encuentra a madres, padres o familiares en un periodo razonable, el certificado permite liberar al menor para integrarse a una familia adoptiva.

