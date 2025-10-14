Saltillo: Foro en la UAdeC abordará cómo se narran las adicciones en los medios
Especialistas de la materia discutirán en la Facultad de Ciencias de la Comunicación la importancia de discutir la salud mental y los impactos del abuso de sustancias
El 22 de octubre, en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila, campus Saltillo, se presentará el Foro “Visibilidad y Silencio: Cómo se narran las adicciones en los medios”.
A las 10:00 horas, en el auditorio principal de dicha Facultad, la estudiante Ximena Viviana Luévano Méndez organizará la discusión que hay sobre las adicciones y sus padecimientos, reflejados desde los medios de comunicación, acompañada de expertos en la materia.
Ella menciona que el objetivo general de este foro es “que se le dé visibilidad a lo que realmente son las adicciones y no a todo lo que los medios de comunicación pintan. Que no se satanice a las personas que padecen de la enfermedad de las adicciones”.
Insistió en la importancia de que las juventudes comprendan los impactos de las adicciones desde los establecimientos residenciales (comúnmente conocidos como “anexos”), así como “lo que realmente vive una persona en una adicción”.
El Foro estará compuesto, desde el lado de la medicina, por el Dr. Ángel Alarcón, especialista en salud mental, Dr. José de Jesús López, presidente del Colegio Nacional de Consejeros en Adicciones de Nuevo León, así como el Dr. Gabriel Ordaz Olais.
A su vez, estará presente el Mtro. Jorge Luis Feria Sosa, psicoterapeuta con experiencia laboral en el Centro de Rehabilitación “Oceánica” y Luis Daniel Luévano, especialista en adicciones.
Ximena comentó que ella ha observado últimamente una suerte de “romantización” de las adicciones y la vida de las personas en los “anexos”, así como una ignorancia generalizada sobre los excesos en el uso de sustancias.
“Desde la carrera que estoy estudiando, no hay una perspectiva real sobre las personas que tienen una dependencia a alguna sustancia. Este foro es un intento para que los jóvenes comprendan que las adicciones no son como lo pintan los medios de comunicación”, concluyó.
De esta manera, la comunidad estudiantil de la UAdeC tendrá un espacio para la escucha y el diálogo abierto sobre una de las problemáticas sociales que más afectan a México, enfocándose con una perspectiva regional y local.