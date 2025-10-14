Saltillo: Foro en la UAdeC abordará cómo se narran las adicciones en los medios

El 22 de octubre, en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila, campus Saltillo, se presentará el Foro “Visibilidad y Silencio: Cómo se narran las adicciones en los medios”.

A las 10:00 horas, en el auditorio principal de dicha Facultad, la estudiante Ximena Viviana Luévano Méndez organizará la discusión que hay sobre las adicciones y sus padecimientos, reflejados desde los medios de comunicación, acompañada de expertos en la materia.

Ella menciona que el objetivo general de este foro es “que se le dé visibilidad a lo que realmente son las adicciones y no a todo lo que los medios de comunicación pintan. Que no se satanice a las personas que padecen de la enfermedad de las adicciones”.

Insistió en la importancia de que las juventudes comprendan los impactos de las adicciones desde los establecimientos residenciales (comúnmente conocidos como “anexos”), así como “lo que realmente vive una persona en una adicción”.