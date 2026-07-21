Saltillo fortalece sanidad animal en ejido Hedionda Grande ante riesgo de gusano barrenador

El Gobierno Municipal de Saltillo, a través de la Dirección de Desarrollo Rural y en coordinación con el Gobierno del Estado, mantiene acciones preventivas para proteger la sanidad animal y fortalecer al sector ganadero ante el riesgo del gusano barrenador. Como parte de estas estrategias, se llevó a cabo una jornada de vacunación en el ejido Hedionda Grande, donde se atendió a ganado ovino y caprino con el objetivo de prevenir enfermedades y contribuir a la protección de los animales.

Diego Fuentes Aguirre, director de Desarrollo Rural, señaló que estas acciones forman parte de las estrategias implementadas para prevenir enfermedades y combatir el gusano barrenador, además de respaldar la actividad productiva de las comunidades rurales. “El objetivo principal es fortalecer la actividad productiva y beneficiar a las y los ganaderos de la región, que es prioridad del alcalde Javier Díaz”, afirmó.

El funcionario destacó que mediante este tipo de jornadas, los gobiernos Municipal y Estatal refrendan su compromiso con el campo y con las familias dedicadas a la actividad ganadera, al impulsar medidas que contribuyen a fortalecer el sector rural y mejorar los ingresos de las personas productoras. Fuentes Aguirre añadió que las jornadas de vacunación continuarán en las distintas comunidades rurales de Saltillo, con el propósito de fortalecer la sanidad animal y mantener acciones preventivas en beneficio de los productores y sus hatos ganaderos.