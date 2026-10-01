$!Saltillo: Fotoperiodismo de VANGUARDIA... lo mejor de septiembre 2026

Saltillo vivió durante septiembre una intensa actividad cultural, deportiva, social y cívica que quedó registrada en imágenes. La cartelera incluyó la presentación de “Nuestra Señora de las nubes” en el Teatro Garnica, los adornos patrios y los festejos por la Independencia de México, además de espectáculos como el XVII Campeonato Nacional Charro y el XVI Campeonato Nacional de la Manzana, en Arteaga.

La ciudad también fue sede de la Copa Mundial de Tiro con Arco, que llevó a competidores de talla internacional a la Plaza de Armas, donde se realizaron la inauguración y las finales. Entre los protagonistas estuvo Rodrigo González de Alba, medallista de bronce en arco compuesto.

El mes también dejó el homenaje al compositor Arturo Márquez por la Orquesta Filarmónica del Desierto, el nombramiento de Leticia Rodarte como secretaria de Cultura, actividades sociales y deportivas, como la carrera contra el hambre y el encuentro entre Lobos y Tecos, además de manifestaciones, conciertos y espectáculos urbanos que dieron forma a la vida de la capital coahuilense.