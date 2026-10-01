Saltillo: Fotoperiodismo de VANGUARDIA... lo mejor de septiembre 2026

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por Vanguardia

Diversos eventos y hechos le dieron color a este mes

Saltillo
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Saltillo vivió durante septiembre una intensa actividad cultural, deportiva, social y cívica que quedó registrada en imágenes. La cartelera incluyó la presentación de “Nuestra Señora de las nubes” en el Teatro Garnica, los adornos patrios y los festejos por la Independencia de México, además de espectáculos como el XVII Campeonato Nacional Charro y el XVI Campeonato Nacional de la Manzana, en Arteaga.

La ciudad también fue sede de la Copa Mundial de Tiro con Arco, que llevó a competidores de talla internacional a la Plaza de Armas, donde se realizaron la inauguración y las finales. Entre los protagonistas estuvo Rodrigo González de Alba, medallista de bronce en arco compuesto.

El mes también dejó el homenaje al compositor Arturo Márquez por la Orquesta Filarmónica del Desierto, el nombramiento de Leticia Rodarte como secretaria de Cultura, actividades sociales y deportivas, como la carrera contra el hambre y el encuentro entre Lobos y Tecos, además de manifestaciones, conciertos y espectáculos urbanos que dieron forma a la vida de la capital coahuilense.

  • $!Flecha captada al vuelo con el escudo nacional, imagen de la Copa mundial de tiro con arco.
    Flecha captada al vuelo con el escudo nacional, imagen de la Copa mundial de tiro con arco.
  • $!Inauguración de la Copa mundial de tiro con arco que se llevo a cabo en la Plaza de Armas.
    Inauguración de la Copa mundial de tiro con arco que se llevo a cabo en la Plaza de Armas.
  • $!Coahuila celebró la final del Mundial de Tiro con Arco
    Coahuila celebró la final del Mundial de Tiro con Arco
  • $!Dentro de la Ruta Recreativa se llevaron a cabo las carreras de 5K, 14K y 28K, organizadas por el Banco de Alimentos y Contrissa.
    Dentro de la Ruta Recreativa se llevaron a cabo las carreras de 5K, 14K y 28K, organizadas por el Banco de Alimentos y Contrissa.
  • $!Saltillo: Fotoperiodismo de VANGUARDIA... lo mejor de septiembre 2026
  • $!El espectáculo de pirotecnia por el Grito de Independencia en Saltillo.
    El espectáculo de pirotecnia por el Grito de Independencia en Saltillo.
  • $!Emilio Zamora, el bailarín que conquistó la escena de Red Bull Dance Your Style.
    Emilio Zamora, el bailarín que conquistó la escena de Red Bull Dance Your Style.
  • $!Coahuila celebró la final del Mundial de Tiro con Arco.
    Coahuila celebró la final del Mundial de Tiro con Arco.
  • $!Presentación de la obra “Nuestra Señora de las nubes”, en el Teatro Garnica.
    Presentación de la obra “Nuestra Señora de las nubes”, en el Teatro Garnica.
  • $!Por las calles se vendieron adornos para celebrar el Día de la Independencia.
    Por las calles se vendieron adornos para celebrar el Día de la Independencia. Francisco Muniz / Mi Ciudad
  • $!Paso de la Muerte y otras suertes en el XVI Campeonato Nacional de la Manzana en Arteaga, Coahuila.
    Paso de la Muerte y otras suertes en el XVI Campeonato Nacional de la Manzana en Arteaga, Coahuila.
  • $!Concierto homenaje en honor del compositor Arturo Márquez, por parte de la Orquesta Filarmónica del Desierto.
    Concierto homenaje en honor del compositor Arturo Márquez, por parte de la Orquesta Filarmónica del Desierto.
  • $!Leticia Rodarte, quien se desempeñaba como directora del Instituto municipal de cultura asumió el cargo como Secretaria de Cultura.
    Leticia Rodarte, quien se desempeñaba como directora del Instituto municipal de cultura asumió el cargo como Secretaria de Cultura.
  • $!Atardecer por las calles de Saltillo.
    Atardecer por las calles de Saltillo.
  • $!Una persona porta un arreglo de flores amarillas sobre la calle Juárez, con la majestuosa Catedral de Santiago de fondo.
    Una persona porta un arreglo de flores amarillas sobre la calle Juárez, con la majestuosa Catedral de Santiago de fondo.
  • $!La presidenta Claudia Sheinbaum visitó Saltillo para presentar el informe regional “Honestidad y resultados en Coahuila”.
    La presidenta Claudia Sheinbaum visitó Saltillo para presentar el informe regional “Honestidad y resultados en Coahuila”.
  • $!Encuentro entre los Lobos de la UAdeC y los Tecos de la UAG.
    Encuentro entre los Lobos de la UAdeC y los Tecos de la UAG.
  • $!Rueda de prensa de la asociación civil “Soy Papá No Criminal”.
    Rueda de prensa de la asociación civil “Soy Papá No Criminal”.
  • $!Desfile conmemorativo del aniversario del inicio de la Independencia de México.
    Desfile conmemorativo del aniversario del inicio de la Independencia de México.
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