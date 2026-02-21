Saltillo: Francisco Martínez Dávila asume presidencia de Asociación Ganadera Local

A través de una Asamblea General Ordinaria celebrada la noche de este viernes, Francisco Martínez Dávila asumió como el nuevo presidente de la Asociación Local Ganadera de Saltillo.

Tras la salida de Francisco Javier Martínez Leal, Martínez Dávila reconoció que la industria ganadera enfrenta retos importantes ante la imposibilidad de exportación por el gusano barrenador.

Asistieron a la Asamblea 27 de 55 socios y previo al evento se realizó un minuto de silencio en honor a Abel Ayala Flores, presidente de la Asociación de Ganaderos de Coahuila fallecido esta semana.

Dieron lectura a las actas correspondientes tanto del 28 de febrero del 2025 como del propio 20 de febrero del 2026 para dar validez al proceso de renovación de la mesa directiva.

El Secretario de Desarrollo Rural de Coahuila, Jesús María Montemayor Garza, fue quien dio lectura a la toma de protesta y dio la bienvenida a la nueva mesa directiva encabezada por Martinez Dávila.

“Emocionado, nervioso y son retos que tengo que seguir haciendo las cosas bien como se han venido haciendo desde hace algunos periodos y tratar de hacer crecer la asociación”, expuso el nuevo dirigente.

Martínez Dávila también agregó que ante la falta de exportación, se buscará mejorar en los márgenes de la alimentación, en coordinación con el municipio y el gobierno estatal.