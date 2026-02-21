Saltillo: Francisco Martínez Dávila asume presidencia de Asociación Ganadera Local
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Ganaderos locales enfrentan retos por sequía, gusano barrenador y la falta de recursos federales prometidos
A través de una Asamblea General Ordinaria celebrada la noche de este viernes, Francisco Martínez Dávila asumió como el nuevo presidente de la Asociación Local Ganadera de Saltillo.
Tras la salida de Francisco Javier Martínez Leal, Martínez Dávila reconoció que la industria ganadera enfrenta retos importantes ante la imposibilidad de exportación por el gusano barrenador.
TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: sector ganadero y gobierno destacan labor de Abel Ayala
Asistieron a la Asamblea 27 de 55 socios y previo al evento se realizó un minuto de silencio en honor a Abel Ayala Flores, presidente de la Asociación de Ganaderos de Coahuila fallecido esta semana.
Dieron lectura a las actas correspondientes tanto del 28 de febrero del 2025 como del propio 20 de febrero del 2026 para dar validez al proceso de renovación de la mesa directiva.
El Secretario de Desarrollo Rural de Coahuila, Jesús María Montemayor Garza, fue quien dio lectura a la toma de protesta y dio la bienvenida a la nueva mesa directiva encabezada por Martinez Dávila.
“Emocionado, nervioso y son retos que tengo que seguir haciendo las cosas bien como se han venido haciendo desde hace algunos periodos y tratar de hacer crecer la asociación”, expuso el nuevo dirigente.
Martínez Dávila también agregó que ante la falta de exportación, se buscará mejorar en los márgenes de la alimentación, en coordinación con el municipio y el gobierno estatal.
ACTIVIDADES Y RETOS GREMIALES
Durante el informe del periodo de febrero de 2025 a enero de 2026, se detalló que la asociación subsiste del departamento comercial, movilizaciones, guías y rentas de equipo como el bulldozer.
Se informó que el departamento comercial cuenta con vacunas, desparasitantes, medicinas, vitaminas, pastura y herramientas de la marca Trooper para beneficio de los productores locales.
“Estamos trabajando cada día para poder contar con más productos para nuestros socios y clientes, así mismo siempre estamos en búsqueda de nuevos proveedores”, señaló Martínez Leal.
En cuanto a la movilización de animales, se reportó el movimiento de 13 mil 109 cabezas de bovinos, mil 866 equinos, mil 177 ovinos, 5 mil 561 caprinos y mil 741 porcinos.
Respecto a la exportación, se confirmó que actualmente se mantiene en cero debido al cierre de la frontera por el brote de gusano barrenador proveniente del sur del país.
“Ustedes saben que tenemos la frontera cerrada ahorita y hay cero exportación. Estamos con las revisiones ante la USDA y todos ellos para ver cómo nos puede ir”, afirmó el presidente saliente.
ACCIONES ANTE CONTINGENCIA SANITARIA
El líder ganadero mencionó que se han recibido visitas de autoridades de USDA y SENASICA para la revisión de documentación y el sistema de identificación SINIIGA.
Relató que recientemente se interceptó ganado en casetas que presentaba problemas en su papelería, el cual fue trasladado a los corrales de la asociación para una revisión exhaustiva.
“Se hizo una revisión exhaustiva de uno por uno para que no fueran a traer gusano barrenador porque estos becerros venían del centro. Salió todo negativo a gusano y a enfermedades”, explicó.
En las oficinas del SINIIGA se registraron 549 inscripciones al padrón ganadero y se vendieron 10 mil 734 aretes para bovinos, además de apoyos para caprinos y ovinos.
Sobre la sequía, Martínez Leal destacó la entrega de 35 toneladas de suplemento alimenticio y anunció que se espera la llegada de una cantidad similar próximamente.
“Si nos pudieran echar la mano en eso estaría muy bueno porque sí es gran ayuda ahorita por estar sequísimos los ranchos. Agradecer las atenciones ahí a todos”, comentó ante las autoridades.
PROMOCIÓN Y EVENTOS NACIONALES
Durante el año se realizaron concursos de borrego, becerro y caballo, además de la primera edición del concurso de Ribeye de agostadero que atrajo a mil 300 personas.
TE PUEDE INTERESAR: Fallece Abel Ayala, líder de la Unión Ganadera Regional de Coahuila
Por otro lado, se anunció que Coahuila será la sede de la Confederación Nacional Ganadera el próximo año, evento que recibirá a más de mil 600 ganaderos de todo México.
“Viene la Confederación Nacional Ganadera aquí a Coahuila. Va a haber mucha chamba, van a llegar más de mil 600 gentes de Tabasco, de Chiapas, de todo México”, expuso.
El presidente entrante hizo un llamado a los socios para apoyar en la logística de este evento nacional, ofreciendo los corrales de la asociación para el descanso del ganado que llegue a la región.