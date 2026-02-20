Coahuila: sector ganadero y gobierno destacan labor de Abel Ayala

Dinero
/ 20 febrero 2026
    
    Líderes del sector ganadero y autoridades estatales lamentaron el fallecimiento de Abel Ayala Flores, presidente de la Unión Ganadera Regional de Coahuila, y destacaron su labor. VANGUARDIA

Representantes ganaderos resaltaron el compromiso de Abel Ayala Flores en la defensa de la exportación de ganado y la rehabilitación de estaciones cuarentenarias

Representantes del sector ganadero y autoridades gubernamentales lamentaron el fallecimiento del presidente de la Unión Ganadera Regional de Coahuila, Abel Ayala Flores. Asimismo, destacaron su compromiso ante el cierre de la frontera y el trabajo que realizó para enfrentar esta problemática.

El presidente saliente de la Asociación Ganadera de Saltillo, Francisco Javier Martínez Leal, expresó que la muerte de Ayala Flores representa “una pérdida muy grande” para el gremio. “Era muy apegado a nuestra unión; como presidente de la Unión Ganadera de todo Coahuila, su partida es muy lamentable para el sector en el estado”, señaló.

TE PUEDE INTERESAR: Ernestina Godoy, titular de la FGR, llega a Coahuila por visita de Sheinbaum; investigación por Pasta de Conchos ‘sigue abierta’

Indicó que Ayala Flores estuvo profundamente comprometido con su labor, especialmente en la atención del problema del gusano barrenador y en las gestiones para rehabilitar las estaciones cuarentenarias que permitieran reactivar la exportación de ganado. Aunque hasta ahora no se ha logrado el acceso al mercado de Estados Unidos, subrayó que “luchó incansablemente por ello y fue un guerrero para nosotros”.

Por su parte, el presidente entrante de la Asociación Ganadera de Saltillo, Francisco Martínez Dávila, recordó que convivió con él en diversos eventos del sector y resaltó que desempeñó una labor destacada. Añadió que se mantuvo al frente de las gestiones para mejorar costos y ampliar los márgenes de ganancia para los productores.

En el mismo sentido, el director de Desarrollo Rural de Saltillo, Diego David Fuentes Aguirre, afirmó que en los últimos años Ayala Flores impulsó diversos temas estratégicos para el sector y mantuvo especial atención en el impacto del cierre fronterizo.

“Se va un gran hombre que contribuyó a la ganadería del estado y del país; lo recordaremos con mucho respeto”, expresó.

