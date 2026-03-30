Saltillo: ‘frenón’ en túnel de periférico desata carambola entre cuatro vehículos

Un accidente vial se registró en el paso a desnivel del periférico LEA en Saltillo, entre las colonias Vicente Guerrero y Otilio González, en dirección hacia esta última, donde se vieron involucrados varios vehículos.

De acuerdo con los primeros reportes, uno de los automóviles se detuvo repentinamente dentro del túnel, lo que provocó que un vehículo Mazda se impactara contra su parte trasera; tras el choque, el primer vehículo se retiró del lugar.