Saltillo: ‘frenón’ en túnel de periférico desata carambola entre cuatro vehículos
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Los conductores fueron instruidos a retirar sus vehículos para agilizar el flujo vial y permitir la intervención de aseguradoras
Un accidente vial se registró en el paso a desnivel del periférico LEA en Saltillo, entre las colonias Vicente Guerrero y Otilio González, en dirección hacia esta última, donde se vieron involucrados varios vehículos.
De acuerdo con los primeros reportes, uno de los automóviles se detuvo repentinamente dentro del túnel, lo que provocó que un vehículo Mazda se impactara contra su parte trasera; tras el choque, el primer vehículo se retiró del lugar.
Posteriormente, una camioneta Silverado no logró detener su marcha y colisionó contra el Mazda, lo que originó una reacción en cadena en el mismo carril.
Momentos después, una camioneta blanca se impactó contra la Silverado y, a su vez, alcanzó a golpear un automóvil Nissan Sentra que intentaba hacerse a un lado para evitar el percance.
El Sentra terminó proyectado contra un camión, cuyo conductor se retiró del sitio. Autoridades de Tránsito acudieron para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes.
Los automovilistas fueron invitados por las autoridades a mover sus autos para liberar la vialidad y que, en el exterior, se presentaran las aseguradoras y se llegara a un convenio por los daños ocasionados.