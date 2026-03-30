Taxista se pasa en rojo y desata choque en el Centro de Saltillo

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Saltillo
/ 30 marzo 2026
    Taxista se pasa en rojo y desata choque en el Centro de Saltillo
    Daños materiales dejaron los vehículos involucrados en el percance vial. ULISES MARTÍNEZ

Las partes involucradas permanecieron en el lugar a la espera de las aseguradoras para cubrir daños y gastos

Al no hacer su debido alto, se produjo un accidente vial en el cruce de las calles Allende y Lerdo, donde participaron un taxi y un automóvil particular, dejando daños materiales, en Saltillo.

Conforme a los primeros reportes, el taxi, conducido por Evodio Victoriano ¨N¨, de 60 años, integrante de la organización “Familia Seguridad”, circulaba por Allende cuando presuntamente no respetó la luz roja del semáforo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/le-quitan-el-paso-y-termina-impactando-camioneta-al-oriente-de-saltillo-GM19732510
$!Paramédicos valoraron a una mujer tras el accidente, sin lesiones de gravedad.
Paramédicos valoraron a una mujer tras el accidente, sin lesiones de gravedad. ULISES MARTÍNEZ

Al avanzar en el cruce, el taxi impactó a un Chevrolet Aveo, conducido por María Teresa ¨N¨, de 36 años, quien transitaba por la calle Lerdo.

Tras el percance, paramédicos de la Cruz Roja acudieron para valorar a una mujer que viajaba en el Aveo, quien permaneció en el lugar al no presentar lesiones de consideración.

$!El impacto ocurrió cuando uno de los conductores presuntamente ignoró la luz roja.
El impacto ocurrió cuando uno de los conductores presuntamente ignoró la luz roja. ULISES MARTÍNEZ

Elementos de Tránsito tomaron conocimiento de los hechos y las partes involucradas quedaron en espera de la aseguradora para que se haga responsable de los daños materiales y los gastos médicos correspondientes.

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