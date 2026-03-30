Taxista se pasa en rojo y desata choque en el Centro de Saltillo
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Las partes involucradas permanecieron en el lugar a la espera de las aseguradoras para cubrir daños y gastos
Al no hacer su debido alto, se produjo un accidente vial en el cruce de las calles Allende y Lerdo, donde participaron un taxi y un automóvil particular, dejando daños materiales, en Saltillo.
Conforme a los primeros reportes, el taxi, conducido por Evodio Victoriano ¨N¨, de 60 años, integrante de la organización “Familia Seguridad”, circulaba por Allende cuando presuntamente no respetó la luz roja del semáforo.
Al avanzar en el cruce, el taxi impactó a un Chevrolet Aveo, conducido por María Teresa ¨N¨, de 36 años, quien transitaba por la calle Lerdo.
Tras el percance, paramédicos de la Cruz Roja acudieron para valorar a una mujer que viajaba en el Aveo, quien permaneció en el lugar al no presentar lesiones de consideración.
Elementos de Tránsito tomaron conocimiento de los hechos y las partes involucradas quedaron en espera de la aseguradora para que se haga responsable de los daños materiales y los gastos médicos correspondientes.