Taxista se pasa en rojo y desata choque en el Centro de Saltillo

Al no hacer su debido alto, se produjo un accidente vial en el cruce de las calles Allende y Lerdo, donde participaron un taxi y un automóvil particular, dejando daños materiales, en Saltillo.

Conforme a los primeros reportes, el taxi, conducido por Evodio Victoriano ¨N¨, de 60 años, integrante de la organización “Familia Seguridad”, circulaba por Allende cuando presuntamente no respetó la luz roja del semáforo.