Saltillo: Gabriel Elizondo recoge planteamientos de empresarios y jóvenes para su agenda en el Senado

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    Saltillo: Gabriel Elizondo recoge planteamientos de empresarios y jóvenes para su agenda en el Senado
    Gabriel Elizondo Pérez se reunió con integrantes de la Canaco Saltillo para abordar temas relacionados con la actividad económica y la conectividad de Coahuila. CORTESÍA

Empresarios plantearon temas fronterizos y carreteros; jóvenes expusieron inquietudes sobre educación, seguridad y oportunidades

El senador por Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, sostuvo reuniones con representantes del sector empresarial y jóvenes en Saltillo, como parte de una serie de encuentros para recoger inquietudes y propuestas que puedan incorporarse a su trabajo legislativo.

Durante la reunión con integrantes de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Saltillo, se abordaron asuntos relacionados con la actividad económica de la región, el cruce fronterizo de Piedras Negras y las condiciones de la carretera Los Chorros.

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Elizondo Pérez expuso las gestiones realizadas ante la problemática registrada en el cruce internacional de Piedras Negras, donde se habilitó nuevamente el paso de camiones vacíos provenientes de Estados Unidos hacia México.

De acuerdo con el senador, esta medida permitió restablecer una parte del flujo de transporte y comercial en la frontera, uno de los temas que ha atendido desde el Senado.

CARRETERA LOS CHORROS, OTRO DE LOS TEMAS

Otro de los asuntos abordados fue el tramo carretero conocido como Los Chorros, para el cual se busca una mayor asignación de recursos con el objetivo de ampliar la vialidad y mejorar la conectividad de esta ruta.

$!Jóvenes plantearon inquietudes relacionadas con educación, seguridad, salud mental y oportunidades de desarrollo.
Jóvenes plantearon inquietudes relacionadas con educación, seguridad, salud mental y oportunidades de desarrollo. CORTESÍA

El legislador señaló que forma parte de comisiones relacionadas con seguridad, energía y desarrollo económico, desde donde da seguimiento a asuntos que tienen impacto en Coahuila.

También sostuvo que mantiene comunicación con empresarios, organizaciones y representantes de la sociedad civil para conocer planteamientos que puedan ser llevados al ámbito legislativo.

“Cada propuesta que se presenta en el Senado parte del pensar y sentir de la gente. Hoy venimos a escuchar, porque lo que pasa en México impacta a Coahuila y nos preocupa. Vamos a llevar todas sus inquietudes y necesidades para trabajarlas”, expresó.

$!Saltillo: Gabriel Elizondo recoge planteamientos de empresarios y jóvenes para su agenda en el Senado

Posteriormente, Elizondo Pérez se reunió con jóvenes, quienes plantearon algunos de los problemas que enfrentan en su vida cotidiana y las condiciones que consideran necesarias para desarrollar sus proyectos personales y profesionales.

JÓVENES PLANTEAN EDUCACIÓN, SEGURIDAD Y SALUD MENTAL

Entre los temas expuestos durante el encuentro estuvieron la salud mental, la educación, la seguridad y la falta de oportunidades para su desarrollo.

El senador presentó además parte de las 17 propuestas legislativas que ha impulsado, entre ellas iniciativas relacionadas con las juventudes, la permanencia escolar de madres estudiantes y el fortalecimiento de la seguridad.

$!Elizondo Pérez presentó parte de las propuestas legislativas que ha impulsado desde el Senado.
Elizondo Pérez presentó parte de las propuestas legislativas que ha impulsado desde el Senado. CORTESÍA

“Quiero escuchar qué les preocupa, qué necesitan y qué esperan de quienes hoy tenemos una responsabilidad pública. Ustedes tienen voz y esa voz también tiene que llegar al Senado”, señaló.

Durante el encuentro, invitó a los jóvenes a involucrarse en sus comunidades y a mantener objetivos definidos para la construcción de sus proyectos de vida.

Elizondo Pérez afirmó que continuará recorriendo colonias, barrios y ejidos de Coahuila para recoger planteamientos ciudadanos y llevarlos al Senado de la República.

También señaló que mantendrá el trabajo coordinado con el gobernador Manolo Jiménez Salinas en asuntos relacionados con el desarrollo de la entidad.

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