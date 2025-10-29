Saltillo: golpea a su hermana por un queso y termina detenido; juez le prohíbe volver a la casa familiar

Jonathan Alejandro “N” fue vinculado a proceso por el delito de violencia familiar, luego de agredir a puñetazos a su hermana en su domicilio de la colonia Las Teresitas, en Saltillo. La víctima quedó inconsciente y el agresor fue presentado ante el juez, quien le impuso medidas cautelares.

Jonathan Alejandro “N” fue ingresado al penal varonil de Saltillo luego de ser denunciado por agredir físicamente a su hermana, a quien golpeó en el rostro hasta dejarla inconsciente. Los hechos ocurrieron el pasado 27 de octubre, cerca de las 18:00 horas en una vivienda familiar ubicada sobre la calle Borrados, en la colonia Las Teresitas.

De acuerdo con el representante del Centro de Empoderamiento de la Mujer, el sujeto fue acusado del delito de violencia familiar en su modalidad de lesiones físicas, luego de que su comportamiento agresivo pusiera en riesgo la integridad de su familia.

Ese día, Jonathan llegó a su casa en estado alterado, gritando a sus familiares y reclamando por un paquete de queso que, según él, alguien había tomado sin permiso. En medio de la discusión, su hermana Estefanía “N” intentó calmarlo, pero el hombre reaccionó violentamente y le dio un puñetazo en el rostro, provocándole una herida y dejándola inconsciente por algunos minutos.

El esposo de la víctima, identificado como Ismael, intervino para someter al agresor y entregarlo a los oficiales de la Policía Preventiva Municipal que acudieron al llamado de auxilio. Jonathan fue detenido y trasladado al Centro de Justicia Penal para enfrentar el proceso correspondiente.

Durante la audiencia celebrada este miércoles en la Sala Número Ocho del Centro de Justicia Penal, el juez determinó otorgarle el beneficio de continuar el proceso en libertad, con la condición de no regresar a la vivienda, ya que deberá abandonar el domicilio familiar —donde vive como “arrimado”— y, en caso de incumplir esta medida, será recluido nuevamente en el penal varonil de Saltillo.