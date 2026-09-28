Saltillo: golpea ‘La Empanada’ a joven de 17 años con un tubo, en la colonia Postal Cerritos

Un joven de 17 años resultó lesionado luego de ser golpeado con un tubo con clavos en calles de la colonia Postal Cerritos, al oriente de Saltillo, donde elementos de la Policía Municipal detuvieron al hombre señalado como responsable de la agresión. Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles San José y San Bernardo, donde Rodrigo Josué fue localizado con lesiones de consideración en los brazos, donde presentó aparentes fracturas, y en la cabeza, con distintos golpes ocasionados, aparentemente, con un tubo.

Tras recibir el reporte, elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar y aseguraron a Enrique de Jesús “N”, de 35 años, conocido como “La Empanada”, quien fue señalado como el presunto agresor. Paramédicos de la Cruz Roja también llegaron al sitio para valorar y brindar atención médica al joven, mientras se determinaba si era necesario trasladarlo a un hospital para continuar con la atención, finalmente siendo llevado al Hospital General.