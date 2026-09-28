Saltillo: golpea ‘La Empanada’ a joven de 17 años con un tubo, en la colonia Postal Cerritos

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    Saltillo: golpea ‘La Empanada’ a joven de 17 años con un tubo, en la colonia Postal Cerritos
    El presunto agresor fue detenido por elementos de la Policía Municipal tras la agresión. ULISES MARTÍNEZ

El joven de 17 años fue trasladado al Hospital General tras ser agredido

Un joven de 17 años resultó lesionado luego de ser golpeado con un tubo con clavos en calles de la colonia Postal Cerritos, al oriente de Saltillo, donde elementos de la Policía Municipal detuvieron al hombre señalado como responsable de la agresión.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles San José y San Bernardo, donde Rodrigo Josué fue localizado con lesiones de consideración en los brazos, donde presentó aparentes fracturas, y en la cabeza, con distintos golpes ocasionados, aparentemente, con un tubo.

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$!El joven presentó aparentes fracturas en los brazos y golpes en la cabeza.
El joven presentó aparentes fracturas en los brazos y golpes en la cabeza. ULISES MARTÍNEZ

Tras recibir el reporte, elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar y aseguraron a Enrique de Jesús “N”, de 35 años, conocido como “La Empanada”, quien fue señalado como el presunto agresor.

Paramédicos de la Cruz Roja también llegaron al sitio para valorar y brindar atención médica al joven, mientras se determinaba si era necesario trasladarlo a un hospital para continuar con la atención, finalmente siendo llevado al Hospital General.

$!El joven de 17 años fue atendido por paramédicos tras resultar lesionado en la colonia Postal Cerritos.
El joven de 17 años fue atendido por paramédicos tras resultar lesionado en la colonia Postal Cerritos. ULISES MARTÍNEZ

De acuerdo con la versión proporcionada por el detenido, el menor habría ingresado a su domicilio y, al percatarse de la situación, lo golpeó con un tubo al señalar que actuó para defender su propiedad.

Enrique de Jesús “N” quedó detenido y sería puesto a disposición del Ministerio Público por los hechos relacionados con las lesiones, donde se determinarán las responsabilidades correspondientes.

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