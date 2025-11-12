Saltillo habilita carril de desaceleración y retorno en ‘U’ en Misión Santa Lucía
El carril de desaceleración fue construido sobre la lateral del bulevar Fundadores, en sentido poniente-oriente, para garantizar un ingreso más seguro al Oriente.
Con el objetivo de mejorar la seguridad vial y optimizar la circulación vehicular, el Gobierno Municipal de Saltillo llevó a cabo la habilitación de un nuevo carril de desaceleración y un retorno en “U” en la entrada al bulevar Misión Santa Lucía, al oriente de la ciudad.
La obra, impulsada por instrucción del alcalde Javier Díaz González, responde a peticiones ciudadanas de quienes diariamente transitan por la intersección del bulevar Fundadores y Misión Santa Lucía, una zona de alto flujo vehicular donde confluyen familias, estudiantes y trabajadores de distintos sectores.
TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: arranca Javier Díaz obra de pavimentación en Nuevo Mirasierra
El nuevo carril de desaceleración se construyó en la lateral del bulevar Fundadores, en sentido poniente a oriente, con el fin de garantizar un ingreso seguro hacia Misión Santa Lucía rumbo al sur. Con esta adecuación, se busca reducir maniobras riesgosas e invasiones de carril que anteriormente generaban conflictos y accidentes en el área.
Los trabajos estuvieron a cargo del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS) y de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública, quienes realizaron la delimitación del carril con pintura amarilla e instalación de boyas metálicas viales, reforzando así la seguridad de automovilistas, peatones y padres de familia que acuden a instituciones educativas cercanas.
Mejor movilidad y retorno habilitado
Como parte del mismo proyecto, y con apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, el Municipio de Saltillo reabrió el retorno en “U” en esta misma zona, lo que permitirá a los conductores desplazarse de sur a norte y viceversa sobre el bulevar Misión Santa Lucía sin necesidad de realizar trayectos largos ni peligrosos.
Este retorno permanecía cerrado desde hace tiempo, lo que obligaba a los residentes a recorrer una ruta extensa: avanzar al oriente por Fundadores hasta el libramiento Óscar Flores Tapia, retornar hacia el poniente hasta el bulevar Centenario de Torreón y reincorporarse de nuevo a Misión Santa Lucía. Esta situación provocaba demoras considerables y, en algunos casos, conductores optaban por circular en sentido contrario, poniendo en riesgo su seguridad y la de los demás.
TE PUEDE INTERESAR: Saltillo entrega ‘Apoyos de Corazón’ a 3 mil 800 personas vulnerables
Con la reapertura del retorno, el Ayuntamiento busca facilitar la movilidad y reducir los tiempos de traslado, además de mejorar la seguridad para peatones, ciclistas y automovilistas. Las obras beneficiarán directamente a miles de habitantes de colonias como Valle de los Almendros sectores I, II y III, Misión Cerritos, Gaspar Valdez y Santa Lucía, entre otras.
Vecinos reconocen las mejoras
Para Juan Antonio Rodríguez, presidente de la Asociación de Colonos de Valle de los Almendros Sector I, estas acciones representan una mejora significativa en la movilidad y seguridad del sector.
“A futuro sabemos que viene un proyecto de movilidad muy importante en este sector, pero estas acciones realizadas en este momento nos ayudan mucho en la seguridad en este punto complicado de la ciudad”, expresó el representante vecinal.
Finalmente, el Gobierno Municipal de Saltillo agradeció la comprensión y colaboración de la ciudadanía durante los trabajos, al tiempo que reiteró el llamado a respetar la señalización vial y conducir con precaución, con el propósito de seguir construyendo una ciudad más segura, ordenada y con mejor movilidad para todos.