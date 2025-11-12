Saltillo habilita carril de desaceleración y retorno en ‘U’ en Misión Santa Lucía

Con el objetivo de mejorar la seguridad vial y optimizar la circulación vehicular, el Gobierno Municipal de Saltillo llevó a cabo la habilitación de un nuevo carril de desaceleración y un retorno en “U” en la entrada al bulevar Misión Santa Lucía, al oriente de la ciudad.

La obra, impulsada por instrucción del alcalde Javier Díaz González, responde a peticiones ciudadanas de quienes diariamente transitan por la intersección del bulevar Fundadores y Misión Santa Lucía, una zona de alto flujo vehicular donde confluyen familias, estudiantes y trabajadores de distintos sectores.

El nuevo carril de desaceleración se construyó en la lateral del bulevar Fundadores, en sentido poniente a oriente, con el fin de garantizar un ingreso seguro hacia Misión Santa Lucía rumbo al sur. Con esta adecuación, se busca reducir maniobras riesgosas e invasiones de carril que anteriormente generaban conflictos y accidentes en el área.

Los trabajos estuvieron a cargo del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS) y de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública, quienes realizaron la delimitación del carril con pintura amarilla e instalación de boyas metálicas viales, reforzando así la seguridad de automovilistas, peatones y padres de familia que acuden a instituciones educativas cercanas.