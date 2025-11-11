Saltillo: arranca Javier Díaz obra de pavimentación en Nuevo Mirasierra
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Organizaciones
Con una inversión de 2.1 millones de pesos, el alcalde dio inicio a la pavimentación de la calle Cotorro, una obra que busca mejorar el flujo vehicular y elevar la calidad de vida de las familias del oriente
Este día, el alcalde Javier Díaz González dio inicio a la pavimentación de la calle Cotorro, en la colonia Nuevo Mirasierra, con el propósito de mejorar la conectividad y las condiciones de movilidad en el oriente de Saltillo.
“Hoy arrancamos la pavimentación de la calle Cotorro desde prolongación Acacia hasta Francisco Ortiz, una obra que significa más bienestar, seguridad y desarrollo para las familias de este sector”, destacó el Alcalde durante el evento de arranque, que consta de una inversión de 2.1 millones de pesos
TE PUEDE INTERESAR: Invitan a mujeres emprendedoras de Saltillo a participar en Navidalia 2025
Javier Díaz subrayó que, con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se mantiene un trabajo coordinado para seguir llevando beneficios a las colonias y cumplir con el compromiso de elevar la calidad de vida de la población.
El edil recordó que en Nuevo Mirasierra se han realizado diversas acciones, como el bacheo de vialidades, la pavimentación del bulevar Cedros, la adecuación de camellones, además de las brigadas Aquí Andamos y la unidad móvil de Amor en Movimiento, programas que acercan servicios y atención a las familias.
Por su parte, Antonio Nerio Maltos, director de Infraestructura y Obra Pública, informó que la pavimentación contempla 228 metros lineales con la aplicación de más de 3 mil metros cuadrados de concreto hidráulico, lo que permitirá reforzar la estructura vial y mejorar el tránsito en la zona.
A nombre de los beneficiarios, Sonia Nereida Oyervides González agradeció al Alcalde por escuchar sus peticiones y responder con hechos. “Esta obra nos cambiará la vida, hacía falta desde hace tiempo y hoy vemos el compromiso cumplido”, expresó.
En el evento estuvieron presentes la diputada local María del Mar Treviño Garza, el regidor Eduardo Morelos Jiménez, la regidora Amal Sper Serur, directores municipales, integrantes del Cabildo y vecinos del sector, quienes acompañaron el arranque de la obra.