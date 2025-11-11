Saltillo: arranca Javier Díaz obra de pavimentación en Nuevo Mirasierra

Este día, el alcalde Javier Díaz González dio inicio a la pavimentación de la calle Cotorro, en la colonia Nuevo Mirasierra, con el propósito de mejorar la conectividad y las condiciones de movilidad en el oriente de Saltillo.

“Hoy arrancamos la pavimentación de la calle Cotorro desde prolongación Acacia hasta Francisco Ortiz, una obra que significa más bienestar, seguridad y desarrollo para las familias de este sector”, destacó el Alcalde durante el evento de arranque, que consta de una inversión de 2.1 millones de pesos

TE PUEDE INTERESAR: Invitan a mujeres emprendedoras de Saltillo a participar en Navidalia 2025