Saltillo: arranca Javier Díaz obra de pavimentación en Nuevo Mirasierra

Saltillo
/ 11 noviembre 2025
    Saltillo: arranca Javier Díaz obra de pavimentación en Nuevo Mirasierra
    Javier Díaz González encabezó el arranque de la pavimentación en la calle Cotorro, en la colonia Nuevo Mirasierra. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA

Con una inversión de 2.1 millones de pesos, el alcalde dio inicio a la pavimentación de la calle Cotorro, una obra que busca mejorar el flujo vehicular y elevar la calidad de vida de las familias del oriente

Este día, el alcalde Javier Díaz González dio inicio a la pavimentación de la calle Cotorro, en la colonia Nuevo Mirasierra, con el propósito de mejorar la conectividad y las condiciones de movilidad en el oriente de Saltillo.

“Hoy arrancamos la pavimentación de la calle Cotorro desde prolongación Acacia hasta Francisco Ortiz, una obra que significa más bienestar, seguridad y desarrollo para las familias de este sector”, destacó el Alcalde durante el evento de arranque, que consta de una inversión de 2.1 millones de pesos

TE PUEDE INTERESAR: Invitan a mujeres emprendedoras de Saltillo a participar en Navidalia 2025

$!Durante el arranque, Javier Díaz reiteró su compromiso de seguir trabajando en equipo con el Gobierno del Estado para fortalecer la infraestructura de Saltillo.
Durante el arranque, Javier Díaz reiteró su compromiso de seguir trabajando en equipo con el Gobierno del Estado para fortalecer la infraestructura de Saltillo. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA

Javier Díaz subrayó que, con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se mantiene un trabajo coordinado para seguir llevando beneficios a las colonias y cumplir con el compromiso de elevar la calidad de vida de la población.

$!Vecinos agradecieron al alcalde por atender una petición pendiente desde hace años.
Vecinos agradecieron al alcalde por atender una petición pendiente desde hace años. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA

El edil recordó que en Nuevo Mirasierra se han realizado diversas acciones, como el bacheo de vialidades, la pavimentación del bulevar Cedros, la adecuación de camellones, además de las brigadas Aquí Andamos y la unidad móvil de Amor en Movimiento, programas que acercan servicios y atención a las familias.

$!La obra contempla más de 3 mil metros cuadrados de concreto hidráulico para mejorar la movilidad en el oriente de Saltillo.
La obra contempla más de 3 mil metros cuadrados de concreto hidráulico para mejorar la movilidad en el oriente de Saltillo. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA

Por su parte, Antonio Nerio Maltos, director de Infraestructura y Obra Pública, informó que la pavimentación contempla 228 metros lineales con la aplicación de más de 3 mil metros cuadrados de concreto hidráulico, lo que permitirá reforzar la estructura vial y mejorar el tránsito en la zona.

A nombre de los beneficiarios, Sonia Nereida Oyervides González agradeció al Alcalde por escuchar sus peticiones y responder con hechos. “Esta obra nos cambiará la vida, hacía falta desde hace tiempo y hoy vemos el compromiso cumplido”, expresó.

$!Autoridades municipales destacaron que las obras de concreto hidráulico garantizan mayor durabilidad y menor mantenimiento.
Autoridades municipales destacaron que las obras de concreto hidráulico garantizan mayor durabilidad y menor mantenimiento. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA

En el evento estuvieron presentes la diputada local María del Mar Treviño Garza, el regidor Eduardo Morelos Jiménez, la regidora Amal Sper Serur, directores municipales, integrantes del Cabildo y vecinos del sector, quienes acompañaron el arranque de la obra.

Temas


obras públicas

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Personajes


Javier Díaz González

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

true

Elena Vega

Editora Web y de Mesa Regional en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La joven de Saltillo compartió su experiencia en redes sociales para crear conciencia sobre el manejo del gas y la importancia de valorar la vida.

Un año después de la explosión, joven de Saltillo narra su lucha por sobrevivir

El diputado Antonio Attolini pidió que empresas coahuilenses sean tomadas en cuenta en la construcción del Tren del Norte.

Diputado pide incluir a empresas coahuilenses en construcción del Tren del Norte
La diputada Guadalupe Oyervides (izq.), presentó una iniciativa para incorporar la figura de “violencia a través de interpósita persona” en la legislación de Coahuila, con el objetivo de proteger a las mujeres frente a modalidades de agresión indirecta.

Proponen reconocer en Coahuila la violencia a través de interpósita persona como modalidad de agresión contra las mujeres
La sesión se llevará a cabo en el Salón de Sesiones del Palacio del Congreso del Estado.

Segundo informe de Manolo Jiménez: 24 de noviembre en Saltillo y el 26 en Torreón
En sesión del Congreso del Estado, los diputados Jorge Valdés (PVEM) y Álvaro Moreira (PRI) presentaron dos iniciativas para reformar el artículo 261 del Código Penal de Coahuila.

Diputados de Coahuila buscan tipificar como delitos lesiones a animales y sustracción de mascotas
Autoridades sanitarias refuerzan la vigilancia epidemiológica en escuelas de Piedras Negras.

Piedras Negras: detectan nueve casos de varicela en escuela; activan clases a distancia
Trampolín

Trampolín
Triste panorama

Triste panorama