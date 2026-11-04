Saltillo: hallan a menor extraviada a punto de ser arrollada en la colonia Pueblo Insurgente

Momentos de tensión se vivieron en la colonia Pueblo Insurgente, en Saltillo, luego de que trabajadores municipales localizaran y resguardaran a una pequeña de entre tres y cuatro años que deambulaba sola por la vía pública y estuvo a punto de ser atropellada por un vehículo en circulación.

El reporte se generó en la intersección de las calles Pueblo Unido y Las Adelitas, justo en las inmediaciones del jardín de niños “Ignacio Allende”. De acuerdo con el llamado de auxilio emitido por el personal del municipio, la menor caminaba sin la supervisión de un adulto cuando casi era embestida, situación que alertó a los trabajadores, quienes intervinieron de inmediato para ponerla a salvo.