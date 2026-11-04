Saltillo: hallan a menor extraviada a punto de ser arrollada en la colonia Pueblo Insurgente

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    Saltillo: hallan a menor extraviada a punto de ser arrollada en la colonia Pueblo Insurgente
    Trabajadores municipales resguardaron a la pequeña luego de encontrarla sola en la vía pública. CORTESÍA

La pequeña fue ubicada en el cruce de Pueblo Unido y Las Adelitas; vecinos dijeron no conocerla y se pidió la intervención de la Pronnif

Momentos de tensión se vivieron en la colonia Pueblo Insurgente, en Saltillo, luego de que trabajadores municipales localizaran y resguardaran a una pequeña de entre tres y cuatro años que deambulaba sola por la vía pública y estuvo a punto de ser atropellada por un vehículo en circulación.

El reporte se generó en la intersección de las calles Pueblo Unido y Las Adelitas, justo en las inmediaciones del jardín de niños “Ignacio Allende”. De acuerdo con el llamado de auxilio emitido por el personal del municipio, la menor caminaba sin la supervisión de un adulto cuando casi era embestida, situación que alertó a los trabajadores, quienes intervinieron de inmediato para ponerla a salvo.

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Tras asegurar a la niña, los empleados recorrieron los domicilios aledaños y dialogaron con vecinos de la zona con la intención de localizar a sus familiares o tutores; sin embargo, los habitantes del sector manifestaron no conocerla ni ubicar su domicilio, por lo que se procedió a solicitar la presencia urgente de una unidad policial.

Al momento de ser resguardada, la infante vestía una playera de manga larga a rayas con una estrella central de lentejuelas plateadas, lucía el cabello suelto peinado con un pequeño chongo y aparenta una edad aproximada de 3 a 4 años.

Se solicitó la intervención de las autoridades correspondientes y de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) para garantizar la integridad de la menor y dar inicio a las indagatorias que permitan dar con el paradero de sus padres.

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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