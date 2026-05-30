Saltillo: Hallan sin vida a hombre dentro de vivienda en Nuevo Mirasierra

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    Saltillo: Hallan sin vida a hombre dentro de vivienda en Nuevo Mirasierra
    El cuerpo fue procesado por personal especializado para determinar las causas del fallecimiento. CORTESÍA
    Saltillo: Hallan sin vida a hombre dentro de vivienda en Nuevo Mirasierra
    Elementos de distintas corporaciones acudieron al domicilio ubicado en la colonia Nuevo Mirasierra para tomar conocimiento de lo ocurrido. CORTESÍA

Familiares acudieron al domicilio tras ser alertados por vecinos sobre olores provenientes del inmueble

La movilización de autoridades se registró en un domicilio de la colonia Nuevo Mirasierra, en Saltillo, donde fue localizado sin vida un hombre identificado como José Osvaldo, de 53 años.

Los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada sobre la calle Tamiahua, entre Mitla y Chapala, luego de que vecinos percibieran olores provenientes del inmueble y decidieran comunicarse con familiares del habitante.

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De acuerdo con los primeros reportes, desde el jueves no se tenía contacto con José Osvaldo. Ante la situación, sus familiares acudieron al domicilio para verificar que todo estuviera bien.

Fue Sandra Aralí, hermana del fallecido, quien ingresó a la vivienda y lo encontró sin vida, por lo que solicitó apoyo a través del sistema estatal de emergencias.

Elementos de distintas corporaciones acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y resguardar la zona mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Familiares señalaron que el hombre padecía diabetes e hipertensión. Sin embargo, comentaron que hasta antes de dejar de verlo se encontraba estable y seguía su tratamiento médico.

Peritos y agentes de investigación realizaron las actuaciones de campo en el inmueble, mientras se coordinaba el traslado del cuerpo para la práctica de los exámenes periciales correspondientes.

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