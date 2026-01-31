Saltillo: hallan sin vida a hombre en situación de calle frente a establecimiento comercial

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 31 enero 2026
    Saltillo: hallan sin vida a hombre en situación de calle frente a establecimiento comercial
    Elementos de la Policía Municipal acordonaron el exterior del centro comercial Soriana, ubicado junto a la central de autobuses, tras el hallazgo de una persona sin vida la mañana de este sábado. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Una persona en situación de calle fue hallada sin vida la mañana de este sábado al exterior de un centro comercial en la colonia Bellavista

Una persona en situación de calle fue localizada sin vida la mañana de este sábado al exterior del centro comercial Soriana, ubicado a un costado de la central de autobuses, en la colonia Bellavista, al sur de Saltillo.

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos del lugar notaron que la persona se encontraba recostada en el sitio y, al intentar llamarle para ofrecerle alimento, no obtuvieron respuesta.

TE PUEDE INTERESAR: Arranca en febrero tercera generación de la Academia de Policía de Saltillo

$!Tras el dictamen, el área fue acordonada por elementos de la Policía Municipal para resguardar la escena y evitar el paso de personas.
Tras el dictamen, el área fue acordonada por elementos de la Policía Municipal para resguardar la escena y evitar el paso de personas. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Ante la falta de reacción, los ciudadanos solicitaron apoyo a través del número de emergencias 911, por lo que al lugar fue enviada una ambulancia de la Cruz Roja.

Paramédicos revisaron a la persona y confirmaron que ya no contaba con signos vitales. El cuerpo se encontraba cubierto con cobijas al momento de la valoración.

Tras el dictamen, el área fue acordonada por elementos de la Policía Municipal para resguardar la escena y evitar el paso de personas.

$!Se confirmó que la persona ya no contaba con signos vitales, mientras agentes de la Agencia de Investigación Criminal realizaron las diligencias correspondientes en el lugar.
Se confirmó que la persona ya no contaba con signos vitales, mientras agentes de la Agencia de Investigación Criminal realizaron las diligencias correspondientes en el lugar. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Minutos después arribó personal de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron las diligencias correspondientes y tomaron conocimiento de los hechos.

El cuerpo será llevado a las instalaciones del Semefo, donde se determinará en la necropsia la causa de la muerte y posteriormente se investigará si tenía o no familia para entregar el cuerpo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Muertes
Seguridad
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Pese a que la Ley lo obliga, actualmente no se aplica en Coahuila el examen práctico de manejo.

Coahuila, sin examen práctico de manejo y el teórico ‘regalado’: más de 8 mil lo reprueban
En razón de género... periodístico

En razón de género... periodístico
Citlalli Hernández anunció que la Secretaría de las Mujeres dialogará con autoridades de Coahuila y con congresos locales para evitar que la figura de violencia vicaria sea utilizada de manera incorrecta.

Coahuila: echarán abajo vinculación de Estela por violencia vicaria, afirma Citlalli Hernández

El productor y director saltillense Pedro Torres Castilla recibió la Presea Manuel Acuña 2025 el pasado 2 de diciembre.

Fallece Pedro Torres Castilla, productor saltillense galardonado con la Presea Manuel Acuña
true

Fiscalía de Nuevo León: aún debe ‘procurar justicia’
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum negó que Ryan Wedding fuera capturado en México por fuerzas estadounidenses, al asegurar que se entregó “voluntariamente”.

¿Operativo o entrega? Una importante detención vuelve abrir el debate entorno el actuar de EU en México
true

A un paso de extinguirse el PAN en Coahuila
Cuando el día te está costando mucho trabajo, el café puede ofrecerte un reinicio.

¿El café puede realmente levantarte el ánimo?