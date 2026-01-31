Saltillo: hallan sin vida a hombre en situación de calle frente a establecimiento comercial
Una persona en situación de calle fue localizada sin vida la mañana de este sábado al exterior del centro comercial Soriana, ubicado a un costado de la central de autobuses, en la colonia Bellavista, al sur de Saltillo.
De acuerdo con los primeros reportes, vecinos del lugar notaron que la persona se encontraba recostada en el sitio y, al intentar llamarle para ofrecerle alimento, no obtuvieron respuesta.
Ante la falta de reacción, los ciudadanos solicitaron apoyo a través del número de emergencias 911, por lo que al lugar fue enviada una ambulancia de la Cruz Roja.
Paramédicos revisaron a la persona y confirmaron que ya no contaba con signos vitales. El cuerpo se encontraba cubierto con cobijas al momento de la valoración.
Tras el dictamen, el área fue acordonada por elementos de la Policía Municipal para resguardar la escena y evitar el paso de personas.
Minutos después arribó personal de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron las diligencias correspondientes y tomaron conocimiento de los hechos.
El cuerpo será llevado a las instalaciones del Semefo, donde se determinará en la necropsia la causa de la muerte y posteriormente se investigará si tenía o no familia para entregar el cuerpo.