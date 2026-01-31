Saltillo: hallan sin vida a hombre en situación de calle frente a establecimiento comercial

Una persona en situación de calle fue localizada sin vida la mañana de este sábado al exterior del centro comercial Soriana, ubicado a un costado de la central de autobuses, en la colonia Bellavista, al sur de Saltillo.

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos del lugar notaron que la persona se encontraba recostada en el sitio y, al intentar llamarle para ofrecerle alimento, no obtuvieron respuesta.

