Saltillo: ¿Halloween o travesura? Suspende la Narro servicio de transporte por temor a que dañen sus unidades en la Noche de Brujas

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la institución informó que el servicio se reanudará el domingo 1 de noviembre, en sus horarios y rutas habituales.

La Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) suspenderá temporalmente el servicio de transporte estudiantil este sábado 31 de octubre, a partir de las 20:30 horas, como medida preventiva ante posibles incidentes durante las celebraciones de Halloween en Saltillo .

La Universidad explicó que la decisión responde a situaciones registradas en años anteriores, cuando algunas unidades de transporte resultaron afectadas por personas que participaban en las celebraciones de la noche de Halloween.

PREVIENEN DAÑOS A LAS UNIDADES

La suspensión busca reducir el riesgo de daños a los camiones y salvaguardar la integridad de los estudiantes que utilizan este servicio para trasladarse.

La institución pidió a la comunidad universitaria tomar las precauciones necesarias y organizar sus actividades considerando la interrupción temporal del transporte.

EL SERVICIO SE RESTABLECERÁ EL DOMINGO

La suspensión se aplicará únicamente durante la noche del sábado. A partir del domingo, el transporte estudiantil volverá a operar con los horarios y recorridos acostumbrados.