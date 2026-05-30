Encarecimiento de vivienda afecta salud emocional y dinámicas de parejas en Saltillo

“En la universidad, a su egreso, la mayoría nos comentan, por ejemplo, que siguen viviendo con sus papás, que no piensan dejar de vivir con ellos por el tema de los costos de las rentas; aquí en Saltillo comentan que las rentas son muy elevadas incluso por espacios pequeños”, señaló Karla Valdés, exdirectora de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

El incremento en los costos de la vivienda y las rentas elevadas en Saltillo están modificando las dinámicas emocionales y de pareja entre los jóvenes recién egresados, quienes prolongan su estancia en los hogares paternos ante la falta de poder adquisitivo suficiente.

Esta situación coincide con datos publicados por VANGUARDIA, donde se establece que en Saltillo únicamente al 8.8 por ciento de las personas trabajadoras les alcanza para comprar una vivienda en este 2026 sin la necesidad de sumar créditos.

La especialista detalló que los montos otorgados por el Infonavit de forma individual resultan insuficientes o ubican las viviendas en colonias distantes sin transporte público, obligando a los jóvenes a adquirir vehículos propios para trasladarse.

Aseguró por tanto que todo este proceso genera cansancio, frustración y ansiedad, lo que repercute de forma directa en el entorno laboral y familiar.

A nivel global, Milenio reveló con datos del informe internacional The Economics of Orgasm elaborado por la firma LELO, que la crisis de vivienda y la inflación inmobiliaria afectan las emociones y la sexualidad de la juventud.

El mismo informe señala que el 71 por ciento de los trabajadores que se encuentran satisfechos con su vida íntima registran una mayor productividad laboral.

Además, indica que “el 24 por ciento reporta salarios insuficientes frente al aumento del costo de vida y otro 19 por ciento atribuye la situación a la inestabilidad laboral”.

IMPACTO EN LA INTIMIDAD

Respecto a las relaciones sentimentales, la psicóloga explicó que al vivir en una ciudad conservadora como Saltillo se limita la apertura sobre la vida sexual dentro del hogar paterno.

Debido a esto, las parejas recurren a la renta de espacios como hoteles o moteles para obtener privacidad, lo que representa un gasto constante y riesgos de higiene o seguridad.

“Eso lleva a que algunos jóvenes decidan mejor no tener pareja. Como no tengo un lugar donde pueda tener relaciones sexuales, si no tengo el dinero como para poder disfrutar de una relación de pareja, entonces prefiero evitarla y prefiero no entablar una relación con ninguna persona”, expuso Valdés.

La especialista añadió que la alternativa de independizarse compartiendo el espacio con compañeros de vivienda o “roomies” tampoco soluciona el problema de fondo, ya que persisten las dificultades para mantener la privacidad y llevar una vida íntima de manera cómoda.

ROLES DE GÉNERO Y EXPECTATIVAS

Valdés agregó que la problemática también muestra vertientes distintas por cuestión de género. En el caso de los hombres, persiste el arraigo cultural de cumplir con el rol de proveedor y adquirir bienes inmuebles para dar valor a la relación, una expectativa que actualmente resulta menos sostenible económicamente.

“Ellos piensan o creen que aunque tengan algún apoyo económico por parte de su pareja, su esposa, su novia, ellos tendrían que ganar más, proveer más, dar más a la relación, porque ahí es donde están depositando esta valoración personal o esta autoestima”, afirmó.

Por otro lado, las mujeres que cuentan con ingresos económicos propios adquieren una mayor libertad para elegir a sus parejas bajo criterios emocionales y no de conveniencia financiera.

Sin embargo, la búsqueda de esta solvencia y de un lugar propio también provoca que posterguen el establecimiento de una familia formal.