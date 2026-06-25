Confirman detención en Durango de dos personas por robo de autos en Saltillo

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Coahuila
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    Confirman detención en Durango de dos personas por robo de autos en Saltillo
    El Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, dio a conocer la detención de dos presuntos responsables de robos en Coahuila, capturados en Gómez Palacio, Durango. ARCHIVO

El Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, informó que gracias a los sistemas de videovigilancia se logró la detención de dos personas en Durango, presuntamente relacionadas con robos cometidos en Coahuila, entre ellos el de una camioneta en Saltillo

El Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, dio a conocer que a raíz de los sistemas de videovigilancia en la entidad, se logró realizar la detención de por lo menos dos personas en el estado de Durango que realizaban robos en Coahuila.

La búsqueda de los sujetos, de acuerdo con la autoridad, se originó a partir del robo de una camioneta Jeep Gladiator de reciente modelo, que fue sustraída de sus dueños en la colonia Latinoamericana en Saltillo.

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De acuerdo con la versión de la autoridad, el vehículo contaba con un sistema de rastreo que permitió obtener información sobre el paradero de los perpetradores, quienes lograron trasladarse hasta Gómez Palacio, Durango, donde finalmente fueron interceptados.

Sin embargo, Fernández Montañez detalló que además se logró ampliar la información con los sistemas de videovigilancia con los que cuentan ambas entidades.

“Estas personas cometían robos aquí en Coahuila”, dijo el fiscal, advirtiendo que no sería el único robo perpetrado por los sujetos.

Al respecto, la Fiscalía informó que luego de que los sujetos fueron detenidos, los agentes del Ministerio Público que recibieron la denuncia están recabando datos de prueba para que el caso se presente ante una autoridad judicial.

Por otro lado, el fiscal general mencionó que este tipo de casos han sido presentados ante las reuniones de seguridad que se sostienen con todas las entidades y, por ejemplo, con el estado de Durango se ha llegado a un acuerdo para compartir un sistema de videovigilancia en común que amplíe la seguridad en ambas entidades.

“Habrá un sistema de videovigilancia compartida en la franja fronteriza Coahuila-Durango”, dijo Fernández Montañez.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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