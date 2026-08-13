Saltillo: hombre de 37 años acaba con su vida en su domicilio, en La Aurora

Un hombre de 37 años fue localizado sin vida la tarde de este jueves al interior de un domicilio ubicado sobre la calle Eduardo de la Peña, en la colonia La Aurora, al oriente de Saltillo. De acuerdo con los primeros reportes, fueron familiares de Juan Francisco “N”, de 37 años, quienes lo encontraron pendiendo de una estructura del boiler de la vivienda, por lo que de inmediato solicitaron auxilio a través del número de emergencias 911.

Paramédicos de la Cruz Roja se movilizaron hasta el sitio y, tras valorar al hombre, confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Elementos de la Policía Municipal acudieron para tomar conocimiento de los hechos y procedieron a acordonar el inmueble, en espera del arribo de los agentes de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado.