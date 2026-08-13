Saltillo: hombre de 37 años acaba con su vida en su domicilio, en La Aurora

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    Saltillo: hombre de 37 años acaba con su vida en su domicilio, en La Aurora
    Elementos de seguridad acordonaron el domicilio ubicado en la colonia La Aurora tras el hallazgo. ULISES MARTÍNEZ

Un hombre de 37 años fue encontrado sin vida dentro de su domicilio en la colonia La Aurora; autoridades investigan el caso

Un hombre de 37 años fue localizado sin vida la tarde de este jueves al interior de un domicilio ubicado sobre la calle Eduardo de la Peña, en la colonia La Aurora, al oriente de Saltillo.

De acuerdo con los primeros reportes, fueron familiares de Juan Francisco “N”, de 37 años, quienes lo encontraron pendiendo de una estructura del boiler de la vivienda, por lo que de inmediato solicitaron auxilio a través del número de emergencias 911.

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$!Agentes de la Fiscalía General del Estado realizaron las primeras diligencias para esclarecer el fallecimiento.
Agentes de la Fiscalía General del Estado realizaron las primeras diligencias para esclarecer el fallecimiento. ULISES MARTÍNEZ

Paramédicos de la Cruz Roja se movilizaron hasta el sitio y, tras valorar al hombre, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Policía Municipal acudieron para tomar conocimiento de los hechos y procedieron a acordonar el inmueble, en espera del arribo de los agentes de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado.

$!Paramédicos de la Cruz Roja confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.
Paramédicos de la Cruz Roja confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. ULISES MARTÍNEZ

Los elementos ministeriales fueron notificados sobre el fallecimiento y se trasladaron al domicilio para iniciar las diligencias correspondientes y recabar los primeros indicios.

Posteriormente, personal de Servicios Periciales realizó las labores necesarias para el levantamiento del cuerpo y su traslado al Servicio Médico Forense, donde se practicaría la necropsia de ley.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

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