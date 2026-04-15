Saltillo: hombre se niega a salir durante incendio de colchón y escapa saltando la barda

Un colchón incendiado provocó la movilización de elementos de Bomberos en la colonia 26 de Marzo de Saltillo, en un inmueble ubicado sobre la calle Alejandro Garza, detrás de las instalaciones del mercado en el bulevar Luis Echeverría Álvarez, frente a la central de autobuses.

El reporte se recibió por la presencia de fuego en el interior de la vivienda, lo que generó la intervención de los cuerpos de emergencia para evitar que el incendio se extendiera a otras áreas.