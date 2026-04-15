Saltillo: hombre se niega a salir durante incendio de colchón y escapa saltando la barda

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Saltillo
/ 15 abril 2026
    Saltillo: hombre se niega a salir durante incendio de colchón y escapa saltando la barda
    Un hombre identificado como “El Machete” se encontraba dentro de la vivienda al momento del incendio y en un inicio se negó a salir, lo que generó preocupación entre los rescatistas. ULISES MARTÍNEZ

El incendio se originó dentro de un predio; hasta el momento no se han determinado las causas exactas, por lo que no se descarta que haya sido accidental

Un colchón incendiado provocó la movilización de elementos de Bomberos en la colonia 26 de Marzo de Saltillo, en un inmueble ubicado sobre la calle Alejandro Garza, detrás de las instalaciones del mercado en el bulevar Luis Echeverría Álvarez, frente a la central de autobuses.

El reporte se recibió por la presencia de fuego en el interior de la vivienda, lo que generó la intervención de los cuerpos de emergencia para evitar que el incendio se extendiera a otras áreas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/conductor-ebrio-provoca-choque-multiple-en-puente-de-saltillo-LA20029929
$!Bomberos ingresaron al domicilio para controlar el fuego y tratar de poner a salvo al ocupante, quien finalmente salió por su cuenta al saltar la barda del lugar.
Bomberos ingresaron al domicilio para controlar el fuego y tratar de poner a salvo al ocupante, quien finalmente salió por su cuenta al saltar la barda del lugar. ULISES MARTÍNEZ

Dentro del lugar se encontraba una persona identificada como “El Machete”, de aproximadamente 55 años, quien en un inicio se negó a salir, pese al riesgo que representaba la situación.

$!El siniestro fue controlado a tiempo, evitando que se propagara a viviendas cercanas, quedando únicamente daños materiales en el interior del domicilio.
El siniestro fue controlado a tiempo, evitando que se propagara a viviendas cercanas, quedando únicamente daños materiales en el interior del domicilio. ULISES MARTÍNEZ

Ante ello, los bomberos ingresaron para ponerlo a salvo; sin embargo, el hombre decidió salir por su cuenta al saltar la barda del inmueble y retirarse del sitio por la puerta trasera.

No se reportaron personas lesionadas. El fuego consumió en su totalidad el colchón, dejando únicamente daños materiales en el interior de la vivienda.

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