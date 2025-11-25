Saltillo: hombre se quita la vida en un árbol; vecinos reportan hallazgo

Un hombre de 40 años fue hallado sin vida la madrugada de este martes en la colonia Colinas de Santiago, al oriente de Saltillo, al exterior de un domicilio ubicado en la calle Centenario de Torreón.

La víctima fue identificada como Rodrigo “N”, gracias a una credencial que portaba. Vestía una playera azul con franjas rojas y blancas, pantalón negro y botas color café.

