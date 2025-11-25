Saltillo: hombre se quita la vida en un árbol; vecinos reportan hallazgo
Personal de emergencia confirmó el deceso en el lugar, y autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) se encargaron de realizar las diligencias para el traslado del cuerpo al Semefo
Un hombre de 40 años fue hallado sin vida la madrugada de este martes en la colonia Colinas de Santiago, al oriente de Saltillo, al exterior de un domicilio ubicado en la calle Centenario de Torreón.
La víctima fue identificada como Rodrigo “N”, gracias a una credencial que portaba. Vestía una playera azul con franjas rojas y blancas, pantalón negro y botas color café.
El hallazgo ocurrió cerca de las 4:30 de la madrugada, luego de que el oficial municipal Julián respondiera a un reporte al 911 sobre una posible tentativa de suicidio en dicha calle. Al arribar al lugar, el primer respondiente localizó a la persona pendiente de un árbol, por lo que solicitó apoyo de emergencia.
Personal de la Secretaría de Salud acudió al sitio y, tras una revisión, descartó signos de vida en la víctima.
La zona fue inmediatamente acordonada para el procesamiento de la escena. Agentes de la Agencia de Investigación Criminal y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) se encargaron de realizar las diligencias correspondientes. Posteriormente, se ordenó el traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley.