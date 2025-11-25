Saltillo: hombre se quita la vida en un árbol; vecinos reportan hallazgo

Saltillo
/ 25 noviembre 2025
    Saltillo: hombre se quita la vida en un árbol; vecinos reportan hallazgo
    El hallazgo de Rodrigo “N”, de 40 años, sin vida y pendiente de un árbol, ocurrió alrededor de las 4:30 de la madrugada. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

Personal de emergencia confirmó el deceso en el lugar, y autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) se encargaron de realizar las diligencias para el traslado del cuerpo al Semefo

Un hombre de 40 años fue hallado sin vida la madrugada de este martes en la colonia Colinas de Santiago, al oriente de Saltillo, al exterior de un domicilio ubicado en la calle Centenario de Torreón.

La víctima fue identificada como Rodrigo “N”, gracias a una credencial que portaba. Vestía una playera azul con franjas rojas y blancas, pantalón negro y botas color café.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: captan en video abandono de perrito en Lomas de Lourdes; ciudadanos muestran indignación

$!La víctima fue identificada gracias a una credencial que portaba.
La víctima fue identificada gracias a una credencial que portaba. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

El hallazgo ocurrió cerca de las 4:30 de la madrugada, luego de que el oficial municipal Julián respondiera a un reporte al 911 sobre una posible tentativa de suicidio en dicha calle. Al arribar al lugar, el primer respondiente localizó a la persona pendiente de un árbol, por lo que solicitó apoyo de emergencia.

Personal de la Secretaría de Salud acudió al sitio y, tras una revisión, descartó signos de vida en la víctima.

$!El oficial municipal Julián fue el primer respondiente.
El oficial municipal Julián fue el primer respondiente. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

La zona fue inmediatamente acordonada para el procesamiento de la escena. Agentes de la Agencia de Investigación Criminal y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) se encargaron de realizar las diligencias correspondientes. Posteriormente, se ordenó el traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley.

Temas


Seguridad
Suicidio
Última hora Saltillo

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El mandatario estatal mencionó proyectos que han beneficiado a las distintas regiones de la entidad.

Manolo Jiménez destaca inversión de 3 mil mdp en obras sociales y ‘Semáforo Verde Financiero’ en Segundo Informe
El Gobernador resaltó las fortalezas que tiene Coahuila en medio de la incertidumbre por la política comercial de Donald Trump.

Informe de Gobierno de Manolo Jiménez: Seguridad y estrategia, claves ante incertidumbre por aranceles de Trump

true

POLITICÓN: Desde Torreón, Manolo Jiménez mostrará músculo y narrativa en informe ciudadano
Los productores agrícolas cerraron carreteras exigiendo mejores precios en sus cosechas.

Transportistas y campesinos ahorcan 76 puntos del país en al menos 19 estados del país
Carga insoportable

Carga insoportable
true

Hace la 4T campaña contra dos mujeres
true

Sinaloa: Rocha, ‘el demócrata’ que se deshizo de sus rivales políticos
La buena noticia es que la fototerapia, que consiste en exponer los ojos a la luz solar simulada, puede ayudar.

¿Las lámparas de fototerapia sirven para la depresión estacional?