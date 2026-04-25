Saltillo: hombre sufre caída de más de cinco metros mientras realizaba trabajos de albañilería en su casa

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Saltillo
/ 25 abril 2026
    Saltillo: hombre sufre caída de más de cinco metros mientras realizaba trabajos de albañilería en su casa
    Paramédicos de la Cruz Roja trasladaron de urgencia al lesionado al Hospital General tras sufrir una caída de más de cinco metros en la colonia Jesús Cabello. ULISES MARTÍNEZ

Un hombre de 57 años resultó con lesiones de consideración luego de caer desde la parte alta de su domicilio en la colonia Jesús Cabello

Con lesiones de gravedad terminó un hombre de 57 años de edad luego de precipitarse desde una altura superior a los cinco metros mientras efectuaba trabajos de albañilería en el interior de su vivienda, ubicada en la colonia Jesús Cabello de Saltillo.

El accidente movilizó a paramédicos de la Cruz Roja hasta un domicilio localizado sobre la calle Escuadrón de Infantería, luego de que familiares solicitaran auxilio a través del sistema de emergencias al ver al quincuagenario tendido e imposibilitado para incorporarse.

$!El hombre de 57 años realizaba labores de albañilería en la parte alta de su vivienda cuando perdió el equilibrio al bajar por una escalera.
El hombre de 57 años realizaba labores de albañilería en la parte alta de su vivienda cuando perdió el equilibrio al bajar por una escalera. ULISES MARTÍNEZ
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De acuerdo con la versión proporcionada por sus allegados, el afectado se encontraba laborando en la parte alta del inmueble y al intentar descender por una escalera sufrió un mal paso, lo que provocó que perdiera el equilibrio y cayera violentamente hasta impactarse contra el suelo.

Tras la aparatosa caída, el hombre comenzó a manifestar intensos dolores, por lo que sus familiares evitaron moverlo para no agravar posibles fracturas o lesiones internas mientras esperaban la llegada de los cuerpos de rescate.

A su arribo, los socorristas realizaron una valoración inmediata y, debido a la seriedad de las lesiones, aplicaron el protocolo de inmovilización y empaquetamiento para posteriormente abordarlo a la ambulancia y trasladarlo de urgencia al Hospital General.

El lesionado ingresó al nosocomio acompañado por uno de sus familiares, donde quedó bajo observación médica especializada; hasta el cierre de esta edición, su estado de salud era reportado como delicado y reservado.

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