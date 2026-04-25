Saltillo: hombre sufre caída de más de cinco metros mientras realizaba trabajos de albañilería en su casa

El accidente movilizó a paramédicos de la Cruz Roja hasta un domicilio localizado sobre la calle Escuadrón de Infantería, luego de que familiares solicitaran auxilio a través del sistema de emergencias al ver al quincuagenario tendido e imposibilitado para incorporarse.

Con lesiones de gravedad terminó un hombre de 57 años de edad luego de precipitarse desde una altura superior a los cinco metros mientras efectuaba trabajos de albañilería en el interior de su vivienda, ubicada en la colonia Jesús Cabello de Saltillo .

De acuerdo con la versión proporcionada por sus allegados, el afectado se encontraba laborando en la parte alta del inmueble y al intentar descender por una escalera sufrió un mal paso, lo que provocó que perdiera el equilibrio y cayera violentamente hasta impactarse contra el suelo.

Tras la aparatosa caída, el hombre comenzó a manifestar intensos dolores, por lo que sus familiares evitaron moverlo para no agravar posibles fracturas o lesiones internas mientras esperaban la llegada de los cuerpos de rescate.

A su arribo, los socorristas realizaron una valoración inmediata y, debido a la seriedad de las lesiones, aplicaron el protocolo de inmovilización y empaquetamiento para posteriormente abordarlo a la ambulancia y trasladarlo de urgencia al Hospital General.

El lesionado ingresó al nosocomio acompañado por uno de sus familiares, donde quedó bajo observación médica especializada; hasta el cierre de esta edición, su estado de salud era reportado como delicado y reservado.