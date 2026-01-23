Jornada de tragedia en Saltillo: saldo rojo de siete muertos en menos de 48 horas

Brissey Patiño
Se registraron accidentes viales, un percance laboral, fallecimientos por causas naturales, una muerte en un hospital y un suicidio, hechos que movilizaron a corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia

Saltillo
/ 23 enero 2026
Una ola de tragedias ha sacudido a la capital coahuilense en las últimas 48 horas, dejando un saldo lamentable de siete fallecimientos que han movilizado a los cuerpos de emergencia y seguridad de la región.

Entre accidentes viales, fatalidades laborales y decesos por causas naturales, las autoridades en materia de seguridad ha tenido una intensa actividad desde la mañana del jueves hasta la tarde de este viernes.

Los incidentes, ocurridos en distintos puntos de la ciudad, desde el periférico Luis Echeverría hasta la colonia La Salle, han teñido de luto a varias familias y conmocionado a la ciudadanía por la naturaleza de los hechos.

MUERE ATROPELLADO POR ELEMENTO DE LA AIC EN PERIFÉRICO LEA

La racha de muertes comenzó minutos antes de las 10:00 horas del jueves, cuando un hombre con aspecto de indigente perdió la vida al ser embestido por un vehículo en el puente de Luis Echeverría Álvarez y Venustiano Carranza. La víctima intentó cruzar la vialidad sin precaución y fue impactada por un Nissan Versa conducido por un elemento de la Agencia de Investigación Criminal, quien no logró frenar a tiempo.

$!Personal pericial realizó el levantamiento del cuerpo tras el atropellamiento registrado en el puente del periférico Luis Echeverría Álvarez.
Personal pericial realizó el levantamiento del cuerpo tras el atropellamiento registrado en el puente del periférico Luis Echeverría Álvarez. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

El fuerte impacto proyectó el cuerpo varios metros, dejándolo tendido sobre los carriles de circulación y causándole una muerte instantánea. Elementos de la Policía Municipal aseguraron al conductor para ponerlo a disposición de la autoridad, mientras que personal pericial realizó el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense.

LLEGA SIN SIGNOS VITALES BEBÉ A ESTACIÓN DE BOMBEROS

Horas más tarde, alrededor de las 13:20 horas del mismo jueves, la tragedia golpeó a una familia de la colonia Guayulera cuando arribaron de emergencia a la estación de Bomberos local con una bebé de dos meses en brazos. La menor, identificada como Lia, fue trasladada en un vehículo particular por sus padres en un intento desesperado por recibir auxilio médico.

$!Familiares arribaron de emergencia a la estación de Bomberos con una bebé de dos meses, donde se confirmó que ya no presentaba signos vitales.
Familiares arribaron de emergencia a la estación de Bomberos con una bebé de dos meses, donde se confirmó que ya no presentaba signos vitales. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Lamentablemente, tras la valoración de los paramédicos, se confirmó que la pequeña ya no contaba con signos vitales. Agentes de la Agencia de Investigación Criminal acudieron al sitio y, tras revisar el historial clínico y entrevistar a los familiares, determinaron que el deceso se debió a causas naturales.

LOSA APLASTA A JOVEN ALBAÑIL FRENTE A SU PADRE

Cerca de las 15:00 horas del jueves, un accidente laboral cobró la vida de Bryant Humberto “N”, de 21 años, en la colonia La Salle. El joven se encontraba realizando trabajos de demolición en una vivienda junto a su padre, Pedro Alejandro, cuando una losa de concreto se derrumbó repentinamente, cayéndole encima mientras realizaban excavaciones.

$!Elementos de rescate trabajaron en la vivienda donde un joven albañil perdió la vida tras el colapso de una losa de concreto.
Elementos de rescate trabajaron en la vivienda donde un joven albañil perdió la vida tras el colapso de una losa de concreto. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS

A pesar de la rápida llegada de los rescatistas de la estación norte de bomberos y paramédicos de la Cruz Roja, nada se pudo hacer por el joven, quien residía en Ramos Arizpe. El padre de la víctima sufrió una crisis de histeria al presenciar el fatal accidente, mientras las autoridades acordonaban la zona para la extracción del cuerpo de entre los escombros.

FALLECE HOMBRE EN SITUACIÓN DE CALLE POR HEMORRAGIA

Finalmente, la tarde del jueves, alrededor de las 15:00 horas, se registró el deceso de un hombre en situación de calle, identificado como David “N” de 40 años, en el área de urgencias del Hospital General de Saltillo. El hombre había ingresado por la mañana presentando un severo sangrado del tubo digestivo, condición que deterioró su salud hasta provocarle la muerte.

$!El cuerpo de un hombre en situación de calle fue trasladado al Servicio Médico Forense tras fallecer en el Hospital General de Saltillo.
El cuerpo de un hombre en situación de calle fue trasladado al Servicio Médico Forense tras fallecer en el Hospital General de Saltillo. FOTO: ARCHIVO

El paciente, quien dijo ser originario de Oaxaca, fue llevado al hospital por un conocido, pero hasta el momento no se han localizado familiares. Su cuerpo permanece en el Semefo a disposición del Centro de Identificación Humana en espera de ser reclamado.

MOTOCICLISTA PIERDE LA VIDA AL ESTRELLARSE EN LA CALZADA ANTONIO NARRO

Ya entrada la noche del jueves, un joven de 29 años, identificado como Eric “N”, encontró la muerte en un aparatoso accidente vial sobre la calzada Antonio Narro, a la altura de la colonia Hacienda Narro. El motociclista circulaba de sur a norte a exceso de velocidad, lo que provocó que perdiera el control en una curva del kilómetro 6.La unidad se impactó violentamente contra el camellón central y el conductor derrapó más de 20 metros, quedando su cuerpo inerte junto a una jardinera y su casco blanco.

$!Autoridades acordonaron la calzada Antonio Narro luego del accidente en el que un motociclista perdió la vida durante la noche del jueves.
Autoridades acordonaron la calzada Antonio Narro luego del accidente en el que un motociclista perdió la vida durante la noche del jueves. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS

Paramédicos confirmaron el deceso en el lugar, y la circulación fue cerrada temporalmente para que Servicios Periciales procesara la escena.

LOCALIZAN SIN VIDA A HOMBRE DE LA TERCERA EDAD EN LOMAS DEL REFUGIO

Alrededor de las 23:00 horas del jueves, se reportó el hallazgo de un hombre de aproximadamente 60 años sin vida al interior de su domicilio en la colonia Lomas del Refugio. Fue una sobrina del occiso quien, al no tener noticias de él en tres días, acudió a buscarlo y lo encontró recostado en su cama.

$!Policías municipales acudieron al domicilio donde fue localizado sin vida un adulto mayor que vivía solo en Lomas del Refugio.
Policías municipales acudieron al domicilio donde fue localizado sin vida un adulto mayor que vivía solo en Lomas del Refugio. FOTO: MARTÍN ROJAS

Las primeras investigaciones indican que el hombre vivía solo y padecía problemas cardíacos, por lo que se presume una muerte por causas naturales, estimándose que llevaba ya dos días fallecido al momento del hallazgo. El cuerpo fue trasladado para la necropsia de ley tras las diligencias de la Policía Municipal y peritos.

EN DERRAMADERO, JOVEN DECIDE SALIR POR LA PUERTA

Un joven de 28 años fue localizado sin vida la tarde de este viernes al interior de su domicilio, ubicado en el Ejido Derramadero, al sur de Saltillo, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad.

$!Corporaciones de emergencia se movilizaron al Ejido Derramadero tras el reporte del hallazgo de un joven sin vida en su domicilio.
Corporaciones de emergencia se movilizaron al Ejido Derramadero tras el reporte del hallazgo de un joven sin vida en su domicilio. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

La víctima fue identificada como Rodrigo ¨N¨, de 28 años, quien fue encontrado en el patio trasero de un inmueble situado sobre la calle Higinio Reyes Ortiz, con referencia en el domiciliode la calle Felipe Gómez. El hallazgo ocurrió cuando un familiar ingresó a la vivienda y se percató de que el joven no presentaba signos vitales, por lo que solicitó apoyo a los servicios de emergencia.

Con estos hechos, Saltillo cerró una de sus jornadas más violentas y trágicas recientes, con siete personas fallecidas en menos de 48 horas por causas diversas que van desde accidentes viales y laborales hasta decesos por enfermedad y suicidios.

La ola de incidentes obligó a una intensa movilización de corporaciones de emergencia, policías y personal pericial en distintos puntos de la ciudad. Las autoridades mantienen abiertos los expedientes correspondientes para el esclarecimiento de cada caso y el seguimiento legal que corresponda.

