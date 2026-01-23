Jornada de tragedia en Saltillo: saldo rojo de siete muertos en menos de 48 horas

Una ola de tragedias ha sacudido a la capital coahuilense en las últimas 48 horas, dejando un saldo lamentable de siete fallecimientos que han movilizado a los cuerpos de emergencia y seguridad de la región. Entre accidentes viales, fatalidades laborales y decesos por causas naturales, las autoridades en materia de seguridad ha tenido una intensa actividad desde la mañana del jueves hasta la tarde de este viernes. TE PUEDE INTERESAR: Joven se quita la vida en Saltillo Los incidentes, ocurridos en distintos puntos de la ciudad, desde el periférico Luis Echeverría hasta la colonia La Salle, han teñido de luto a varias familias y conmocionado a la ciudadanía por la naturaleza de los hechos. MUERE ATROPELLADO POR ELEMENTO DE LA AIC EN PERIFÉRICO LEA La racha de muertes comenzó minutos antes de las 10:00 horas del jueves, cuando un hombre con aspecto de indigente perdió la vida al ser embestido por un vehículo en el puente de Luis Echeverría Álvarez y Venustiano Carranza. La víctima intentó cruzar la vialidad sin precaución y fue impactada por un Nissan Versa conducido por un elemento de la Agencia de Investigación Criminal, quien no logró frenar a tiempo.

El fuerte impacto proyectó el cuerpo varios metros, dejándolo tendido sobre los carriles de circulación y causándole una muerte instantánea. Elementos de la Policía Municipal aseguraron al conductor para ponerlo a disposición de la autoridad, mientras que personal pericial realizó el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense. LLEGA SIN SIGNOS VITALES BEBÉ A ESTACIÓN DE BOMBEROS Horas más tarde, alrededor de las 13:20 horas del mismo jueves, la tragedia golpeó a una familia de la colonia Guayulera cuando arribaron de emergencia a la estación de Bomberos local con una bebé de dos meses en brazos. La menor, identificada como Lia, fue trasladada en un vehículo particular por sus padres en un intento desesperado por recibir auxilio médico.

Lamentablemente, tras la valoración de los paramédicos, se confirmó que la pequeña ya no contaba con signos vitales. Agentes de la Agencia de Investigación Criminal acudieron al sitio y, tras revisar el historial clínico y entrevistar a los familiares, determinaron que el deceso se debió a causas naturales. LOSA APLASTA A JOVEN ALBAÑIL FRENTE A SU PADRE Cerca de las 15:00 horas del jueves, un accidente laboral cobró la vida de Bryant Humberto “N”, de 21 años, en la colonia La Salle. El joven se encontraba realizando trabajos de demolición en una vivienda junto a su padre, Pedro Alejandro, cuando una losa de concreto se derrumbó repentinamente, cayéndole encima mientras realizaban excavaciones.

A pesar de la rápida llegada de los rescatistas de la estación norte de bomberos y paramédicos de la Cruz Roja, nada se pudo hacer por el joven, quien residía en Ramos Arizpe. El padre de la víctima sufrió una crisis de histeria al presenciar el fatal accidente, mientras las autoridades acordonaban la zona para la extracción del cuerpo de entre los escombros. FALLECE HOMBRE EN SITUACIÓN DE CALLE POR HEMORRAGIA Finalmente, la tarde del jueves, alrededor de las 15:00 horas, se registró el deceso de un hombre en situación de calle, identificado como David “N” de 40 años, en el área de urgencias del Hospital General de Saltillo. El hombre había ingresado por la mañana presentando un severo sangrado del tubo digestivo, condición que deterioró su salud hasta provocarle la muerte.

El paciente, quien dijo ser originario de Oaxaca, fue llevado al hospital por un conocido, pero hasta el momento no se han localizado familiares. Su cuerpo permanece en el Semefo a disposición del Centro de Identificación Humana en espera de ser reclamado. MOTOCICLISTA PIERDE LA VIDA AL ESTRELLARSE EN LA CALZADA ANTONIO NARRO Ya entrada la noche del jueves, un joven de 29 años, identificado como Eric “N”, encontró la muerte en un aparatoso accidente vial sobre la calzada Antonio Narro, a la altura de la colonia Hacienda Narro. El motociclista circulaba de sur a norte a exceso de velocidad, lo que provocó que perdiera el control en una curva del kilómetro 6.La unidad se impactó violentamente contra el camellón central y el conductor derrapó más de 20 metros, quedando su cuerpo inerte junto a una jardinera y su casco blanco.

Paramédicos confirmaron el deceso en el lugar, y la circulación fue cerrada temporalmente para que Servicios Periciales procesara la escena.

LOCALIZAN SIN VIDA A HOMBRE DE LA TERCERA EDAD EN LOMAS DEL REFUGIO Alrededor de las 23:00 horas del jueves, se reportó el hallazgo de un hombre de aproximadamente 60 años sin vida al interior de su domicilio en la colonia Lomas del Refugio. Fue una sobrina del occiso quien, al no tener noticias de él en tres días, acudió a buscarlo y lo encontró recostado en su cama.

Las primeras investigaciones indican que el hombre vivía solo y padecía problemas cardíacos, por lo que se presume una muerte por causas naturales, estimándose que llevaba ya dos días fallecido al momento del hallazgo. El cuerpo fue trasladado para la necropsia de ley tras las diligencias de la Policía Municipal y peritos.

EN DERRAMADERO, JOVEN DECIDE SALIR POR LA PUERTA Un joven de 28 años fue localizado sin vida la tarde de este viernes al interior de su domicilio, ubicado en el Ejido Derramadero, al sur de Saltillo, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad.