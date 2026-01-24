Saltillo: en 10 años, aumentan vehículos, asesinatos y lesiones viales más que población

De 2016 a 2025, el número de homicidios culposos y lesiones culposas derivados de accidentes de tránsito, así como el parque vehicular, creció a un ritmo mayor que la población. Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) revelan que los homicidios por “accidentes de tránsito” —término utilizado por la dependencia— aumentaron 21 por ciento, al pasar de 42 a 51 casos en ese periodo. TE PUEDE INTERESAR: Sin freno reinado del auto: Saltillo y Torreón, en top 6 de crecimiento en vehículos por cada 100 mil habitantes Este delito creció en la capital coahuilense en menor medida si se compara con ciudades como Mérida, donde el incremento fue de mil 114 por ciento. En Mexicali el aumento fue de 274 por ciento; en Cancún, de 227, y en Chihuahua, de 156 por ciento, encabezando la lista nacional. Por su parte, el delito de lesiones culposas en este contexto también aumentó en Saltillo, al pasar de 210 a 284 casos, lo que representa un incremento de 35 por ciento.

Dicho aumento es el séptimo mayor a nivel nacional al comparar los municipios más poblados de las 20 zonas metropolitanas con mayor número de habitantes del país. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el número de vehículos de motor registrados en circulación en Saltillo creció a un mayor ritmo entre 2015 y 2024 —último dato disponible—, con un aumento de 71 por ciento. TE PUEDE INTERESAR: Fin de semana vial deja un muerto y varios lesionados por alcohol y exceso de velocidad en Saltillo Saltillo ocupó el quinto lugar nacional en este rubro, por encima de ciudades como Zapopan, Ciudad Juárez, Monterrey e Iztapalapa. Asimismo, la Comisión Nacional de Población (Conapo) estimó que el número de habitantes creció 17 por ciento entre 2016 y 2025, una de las cifras más altas del país, solo superada por Cancún, con 31 por ciento; Querétaro, con 29, y Tijuana, con 24 por ciento.

TORREÓN BAJA HOMICIDIOS, SUBE LESIONES El SESNSP también destaca que Torreón redujo el número de homicidios culposos por “accidentes de tránsito” en el mismo periodo, al pasar de 61 a 36 casos, lo que representa una disminución de 41 por ciento. No obstante, la ciudad se ubicó en el segundo lugar nacional en el delito de lesiones culposas, al pasar de 89 casos en 2016 a 293 en 2025, un incremento de 229 por ciento en una década. Esta cifra solo es superada por Querétaro, donde el aumento fue de 257 por ciento. El crecimiento del parque vehicular de Torreón también fue uno de los más altos a nivel nacional, con un aumento de 91 por ciento, solo por debajo de Mexicali, Tijuana y Cuernavaca. Sin embargo, su población no creció en la misma proporción, ya que registró un incremento de 11 por ciento, superando únicamente a Toluca, Cuernavaca, Monterrey e Iztapalapa.