Saltillo: impacto entre camioneta de gas y Challenger genera susto por cilindros, pero no hay lesionados

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Saltillo
/ 27 marzo 2026
    Saltillo: impacto entre camioneta de gas y Challenger genera susto por cilindros, pero no hay lesionados
    El choque ocurrió la mañana del viernes en el cruce de los bulevares Luis Echeverría Álvarez y Jesús Valdés Sánchez, al oriente de Saltillo. ULISES MARTÍNEZ

Dos vehículos chocaron en el cruce de Luis Echeverría y Jesús Valdés Sánchez; ambos conductores afirmaron tener el semáforo en verde

Una vez más, el cruce de los bulevares Luis Echeverría Álvarez y Jesús Valdés Sánchez, al oriente de Saltillo, fue escenario de un accidente vial la mañana de este viernes, donde los conductores involucrados aseguraron haber cruzado con la luz verde del semáforo.

El percance ocurrió cerca de las 06:00 horas, cuando Juan Antonio Pachicano, de 54 años, conducía una camioneta de la empresa Soni Gas, la cual transportaba cilindros de gas y circulaba con dirección hacia Lafragua.

$!Una camioneta de la empresa Soni Gas y un Dodge Challenger resultaron con daños tras el impacto lateral.
Una camioneta de la empresa Soni Gas y un Dodge Challenger resultaron con daños tras el impacto lateral. ULISES MARTÍNEZ
https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-irresponsable-taxista-arrolla-a-mujer-y-huye-del-lugar-FO19711334

Al llegar al cruce con Jesús Valdés Sánchez, la unidad impactó en la parte lateral a un Dodge Challenger, conducido por Daniel Gaitán, de 28 años, quien se desplazaba con rumbo hacia Nazario Ortiz Garza.

Tras el impacto, ambos vehículos resultaron con daños materiales, aunque por fortuna no se reportaron personas lesionadas. Al lugar acudieron elementos de Tránsito Municipal para tomar conocimiento del percance.

$!Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento del percance y turnaron el caso al Ministerio Público de Asuntos Viales.
Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento del percance y turnaron el caso al Ministerio Público de Asuntos Viales. ULISES MARTÍNEZ

Los oficiales abanderaron la zona mientras se realizaban las maniobras para retirar las unidades. Debido a que ninguno de los conductores aceptó responsabilidad, el caso fue turnado al Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se deslindarán responsabilidades.

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