Saltillo: impacto entre camioneta de gas y Challenger genera susto por cilindros, pero no hay lesionados

Una vez más, el cruce de los bulevares Luis Echeverría Álvarez y Jesús Valdés Sánchez, al oriente de Saltillo, fue escenario de un accidente vial la mañana de este viernes, donde los conductores involucrados aseguraron haber cruzado con la luz verde del semáforo.

El percance ocurrió cerca de las 06:00 horas, cuando Juan Antonio Pachicano, de 54 años, conducía una camioneta de la empresa Soni Gas, la cual transportaba cilindros de gas y circulaba con dirección hacia Lafragua.