Saltillo: IMPLAN afirma que aún no hay información oficial sobre los cruces para el trazo final del tren

Saltillo
/ 14 noviembre 2025
    El municipio no ha recibido el proyecto completo ni los detalles oficiales para intervenir. FOTO: OMAR SAUCEDO

Alberto Salinas señaló que, aunque hay contacto con la empresa responsable, el municipio no ha recibido el diseño definitivo ni las intervenciones requeridas.

El coordinador federal de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, Tanech Sánchez, adelantó recientemente que la vía ferroviaria deberá liberarse para permitir el paso del tren entre Saltillo y Nuevo Laredo. Sin embargo, en la ciudad aún no se conoce el trazo final ni los puntos donde habría adecuaciones.

El titular del IMPLAN, Alberto Salinas, comentó que el proyecto sigue fuera del ámbito municipal. “Aún no nos han pasado bien el proyecto; no está en manos de nosotros hacer esas intervenciones”, dijo. Añadió que, pese a los trabajos preliminares en la zona, el trazado definitivo no ha sido entregado.

Mencionó que mantienen comunicación con la empresa responsable y con el Instituto Municipal del Transporte. “La idea es participar en el diseño de los puentes o los trazos que sean necesarios”, indicó, aunque subrayó que cualquier decisión dependerá de la autoridad federal.

Respecto a posibles pasos a desnivel, plumas automáticas u otras soluciones, aclaró que no hay confirmación. “Desconocemos ese proyecto; no lo tenemos nosotros”, señaló. El funcionario concluyó que esperan el anuncio formal para conocer el alcance de las obras: “Ya que hagan un anuncio oficial, podremos conocerlo como ciudad”.

Temas


Movilidad
Transporte
Trenes

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


Implan

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

El municipio no ha recibido el proyecto completo ni los detalles oficiales para intervenir.

Saltillo: IMPLAN afirma que aún no hay información oficial sobre los cruces para el trazo final del tren
