Saltillo impulsa deporte adaptado para niñas, niños y jóvenes con síndrome de Down

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    Saltillo impulsa deporte adaptado para niñas, niños y jóvenes con síndrome de Down
    El Gimnasio Municipal de Saltillo alberga las sesiones de deporte adaptado para personas con síndrome de Down. CORTESÍA

El programa ofrece acondicionamiento físico y formación deportiva tres días a la semana en el Gimnasio Municipal

El Gobierno Municipal de Saltillo abrió un espacio de entrenamiento deportivo dirigido a niñas, niños y jóvenes con síndrome de Down, con el propósito de fomentar la actividad física, fortalecer sus habilidades y ampliar su participación en disciplinas de deporte adaptado.

A través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, en coordinación con la Asociación Coahuilense de Atletas con Discapacidad Intelectual (ACADI), se invita a personas con síndrome de Down de 8 años en adelante a incorporarse a las sesiones de acondicionamiento físico que se realizan en el Gimnasio Municipal.

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Las actividades están enfocadas en el desarrollo de capacidades físicas y deportivas, pero también buscan que las y los participantes encuentren en el ejercicio un espacio de convivencia y participación.

Edgar Omar Puentes Montes, director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, señaló que el programa forma parte de las acciones que el Ayuntamiento busca impulsar para acercar el deporte a personas con discapacidad.

De acuerdo con el funcionario, la intención es que las niñas, niños y jóvenes puedan fortalecer sus capacidades mediante la práctica deportiva y, al mismo tiempo, desenvolverse en un entorno que favorezca la inclusión.

Además del acondicionamiento físico, el programa contempla una preparación con orientación deportiva, de manera que quienes desarrollen las habilidades necesarias puedan avanzar hacia competencias de mayor nivel.

La formación está a cargo de la profesora Laura Alicia Sánchez Flores, especialista con experiencia en deporte adaptado, quien dirige las sesiones y acompaña a los participantes durante su proceso de preparación.

Los entrenamientos se realizan los lunes, miércoles y viernes, de 13:00 a 15:00 horas, en las instalaciones del Gimnasio Municipal de Saltillo.

El proyecto también contempla la posibilidad de que los deportistas continúen desarrollando sus capacidades con miras a participar en competencias nacionales e internacionales, de acuerdo con su preparación y desempeño.

Puentes Montes destacó que el trabajo conjunto con organizaciones especializadas permite ampliar las alternativas para que más personas con discapacidad tengan acceso a la actividad física y al desarrollo deportivo.

El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte mantiene así la convocatoria para quienes deseen incorporarse a este programa, con actividades enfocadas tanto en la preparación física como en el desarrollo de habilidades deportivas.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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