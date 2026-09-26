$!Saltillo impulsa deporte adaptado para niñas, niños y jóvenes con síndrome de Down

A través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, en coordinación con la Asociación Coahuilense de Atletas con Discapacidad Intelectual (ACADI), se invita a personas con síndrome de Down de 8 años en adelante a incorporarse a las sesiones de acondicionamiento físico que se realizan en el Gimnasio Municipal.

El Gobierno Municipal de Saltillo abrió un espacio de entrenamiento deportivo dirigido a niñas, niños y jóvenes con síndrome de Down, con el propósito de fomentar la actividad física, fortalecer sus habilidades y ampliar su participación en disciplinas de deporte adaptado.

Las actividades están enfocadas en el desarrollo de capacidades físicas y deportivas, pero también buscan que las y los participantes encuentren en el ejercicio un espacio de convivencia y participación.

Edgar Omar Puentes Montes, director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, señaló que el programa forma parte de las acciones que el Ayuntamiento busca impulsar para acercar el deporte a personas con discapacidad.

De acuerdo con el funcionario, la intención es que las niñas, niños y jóvenes puedan fortalecer sus capacidades mediante la práctica deportiva y, al mismo tiempo, desenvolverse en un entorno que favorezca la inclusión.

Además del acondicionamiento físico, el programa contempla una preparación con orientación deportiva, de manera que quienes desarrollen las habilidades necesarias puedan avanzar hacia competencias de mayor nivel.

La formación está a cargo de la profesora Laura Alicia Sánchez Flores, especialista con experiencia en deporte adaptado, quien dirige las sesiones y acompaña a los participantes durante su proceso de preparación.

Los entrenamientos se realizan los lunes, miércoles y viernes, de 13:00 a 15:00 horas, en las instalaciones del Gimnasio Municipal de Saltillo.

El proyecto también contempla la posibilidad de que los deportistas continúen desarrollando sus capacidades con miras a participar en competencias nacionales e internacionales, de acuerdo con su preparación y desempeño.

Puentes Montes destacó que el trabajo conjunto con organizaciones especializadas permite ampliar las alternativas para que más personas con discapacidad tengan acceso a la actividad física y al desarrollo deportivo.

El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte mantiene así la convocatoria para quienes deseen incorporarse a este programa, con actividades enfocadas tanto en la preparación física como en el desarrollo de habilidades deportivas.