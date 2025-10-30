Saltillo impulsa el consumo responsable y la seguridad con programa ‘Fiesta Segura’

El programa Fiesta Segura, implementado por el Instituto Municipal de la Juventud, continúa expandiendo sus acciones de prevención y capacitación en la ciudad, con el objetivo de garantizar que bares, antros y otros espacios de vida nocturna sean lugares seguros para las y los jóvenes.

En esta ocasión, se llevó a cabo una capacitación integral al personal de un bar ubicado al norte de Saltillo, donde los empleados recibieron instrucción sobre el consumo responsable de bebidas embriagantes, así como sobre medidas de prevención de riesgos y promoción de ambientes seguros.

El titular del Instituto Municipal de la Juventud, Abraham Ramírez Espinoza, destacó que para el alcalde Javier Díaz González es una prioridad crear espacios donde las y los jóvenes puedan divertirse de manera responsable y segura.