Saltillo impulsa el consumo responsable y la seguridad con programa ‘Fiesta Segura’

Saltillo
/ 30 octubre 2025
    La capacitación se realiza con el apoyo de la Coordinación Estatal de Prevención de Lesiones de la Cruz Roja. FOTO: CORTESÍA

Se capacitó al personal de un bar ubicado al norte de Saltillo, con un enfoque integral en seguridad y prevención

El programa Fiesta Segura, implementado por el Instituto Municipal de la Juventud, continúa expandiendo sus acciones de prevención y capacitación en la ciudad, con el objetivo de garantizar que bares, antros y otros espacios de vida nocturna sean lugares seguros para las y los jóvenes.

En esta ocasión, se llevó a cabo una capacitación integral al personal de un bar ubicado al norte de Saltillo, donde los empleados recibieron instrucción sobre el consumo responsable de bebidas embriagantes, así como sobre medidas de prevención de riesgos y promoción de ambientes seguros.

El titular del Instituto Municipal de la Juventud, Abraham Ramírez Espinoza, destacó que para el alcalde Javier Díaz González es una prioridad crear espacios donde las y los jóvenes puedan divertirse de manera responsable y segura.

$!Los empleados y consumidores recibieron instrucción sobre consumo responsable de bebidas embriagantes.
Los empleados y consumidores recibieron instrucción sobre consumo responsable de bebidas embriagantes. FOTO: CORTESÍA

El programa se implementa con el apoyo de la Coordinación Estatal de Prevención de Lesiones de la Cruz Roja, y durante la capacitación también se entregaron preservativos, con el objetivo de fomentar una sexualidad responsable entre los asistentes a los establecimientos nocturnos.

Además, Fiesta Segura contempla la proyección de mensajes de concientización en pantallas y señalética que resaltan la importancia de no conducir bajo los efectos del alcohol, reforzando la seguridad vial dentro y alrededor de los lugares de entretenimiento.

Por su parte, Vanessa Fernández Tonone, directora del Instituto Municipal de las Mujeres, informó que se implementa el protocolo “Me das una violeta”, una estrategia en materia de género diseñada para garantizar que las mujeres se sientan seguras en los espacios nocturnos y puedan disfrutar de estos lugares sin riesgo de violencia o acoso.

