Saltillo: Más de 500 mil pasajes en un mes del programa ‘Aquí Vamos Gratis’

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, informó que a casi un mes de la implementación del programa “Aquí Vamos Gratis”, las dos rutas troncales han registrado más de 500 mil pasajes, siendo recibidas de manera positiva por la ciudadanía.

Díaz González detalló que actualmente 24 mil usuarios diarios abordan las rutas sur-norte, norte-sur, oriente-poniente y poniente-oriente, con destino a sus centros de estudio o trabajo. Se estima que esta cifra pronto alcanzará los 30 mil pasajeros diarios, consolidando la aceptación del programa.

TE PUEDE INTERESAR: Avanza un 50 por ciento construcción del Centro Comunitario en la colonia Urdiñola de Saltillo

Este miércoles, el alcalde abordó la ruta poniente-oriente en la avenida Presidente Cárdenas, a espaldas de la Presidencia Municipal, donde recogió inquietudes, recomendaciones y testimonios de los beneficios que este servicio ha traído a quienes utilizan el transporte urbano.

“Escuchamos a la gente y vemos que este programa tiene un impacto muy positivo en la economía de las familias. Además, observamos un incremento en el número de personas que usan el transporte público”, comentó el Edil.

El Presidente Municipal señaló que actualmente se trabaja en el rediseño de las rutas alimentadoras, con base en estudios realizados y de manera coordinada con los concesionarios, buscando optimizar la cobertura y eficiencia del sistema.