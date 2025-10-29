Saltillo: Más de 500 mil pasajes en un mes del programa ‘Aquí Vamos Gratis’
Actualmente, alrededor de 24 mil usuarios diarios utilizan las rutas sur-norte, norte-sur, oriente-poniente y poniente-oriente
El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, informó que a casi un mes de la implementación del programa “Aquí Vamos Gratis”, las dos rutas troncales han registrado más de 500 mil pasajes, siendo recibidas de manera positiva por la ciudadanía.
Díaz González detalló que actualmente 24 mil usuarios diarios abordan las rutas sur-norte, norte-sur, oriente-poniente y poniente-oriente, con destino a sus centros de estudio o trabajo. Se estima que esta cifra pronto alcanzará los 30 mil pasajeros diarios, consolidando la aceptación del programa.
Este miércoles, el alcalde abordó la ruta poniente-oriente en la avenida Presidente Cárdenas, a espaldas de la Presidencia Municipal, donde recogió inquietudes, recomendaciones y testimonios de los beneficios que este servicio ha traído a quienes utilizan el transporte urbano.
“Escuchamos a la gente y vemos que este programa tiene un impacto muy positivo en la economía de las familias. Además, observamos un incremento en el número de personas que usan el transporte público”, comentó el Edil.
El Presidente Municipal señaló que actualmente se trabaja en el rediseño de las rutas alimentadoras, con base en estudios realizados y de manera coordinada con los concesionarios, buscando optimizar la cobertura y eficiencia del sistema.
Uno de los factores clave del programa es el cobro electrónico, que agiliza el proceso y permitirá a los concesionarios acceder a créditos para la adquisición de nuevas unidades o mejoras a las existentes, garantizando un transporte más seguro y moderno.
Hasta el momento, se han entregado más de 65 mil credenciales “Aquí Vamos”, y el objetivo es alcanzar 100 mil plásticos distribuidos antes de que termine el año.
“Con esto poder garantizar que la gente, cuando llegue el momento de solicitarla para el ‘Aquí Vamos Gratis’ la tenga, pero también para que la pueda utilizar en las otras rutas que van a ser las alimentadoras”, explicó.