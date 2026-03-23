Saltillo: Impulsa Facultad de Ciencias Químicas cultura preventiva con Inmunocampaña sobre sistema inmunológico y cáncer

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Saltillo
/ 23 marzo 2026
    Saltillo: Impulsa Facultad de Ciencias Químicas cultura preventiva con Inmunocampaña sobre sistema inmunológico y cáncer
    Estudiantes de la FCQ instalaron módulos informativos para explicar el sistema inmunológico y medidas preventivas. CORTESÍA

Divulgación científica acerca conocimiento especializado a población mediante módulos interactivos y colaboración social

Con una apuesta por la ciencia aplicada a la vida cotidiana, la Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) y su Laboratorio de Inmunología y Cáncer, realizó la segunda edición de la Inmunocampaña, una jornada orientada a la difusión del conocimiento y la promoción de hábitos saludables.

El encuentro se desarrolló en la explanada del plantel, donde participaron docentes, investigadores, estudiantes y representantes de organizaciones civiles, en un ejercicio de vinculación que acerca la investigación científica a la sociedad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-fortalecen-bienestar-estudiantil-en-la-facultad-de-odontologia-de-la-uadec-HJ19674407

DIVULGACIÓN CIENTÍFICA AL SERVICIO DE LA PREVENCIÓN

La inauguración estuvo encabezada por la docente investigadora Crystel Aleyvick Sierra Rivera y el académico Miguel Ángel Alfaro Jiménez, integrantes del laboratorio organizador, así como por Briseida Hernández Flores, directora de Casa Rosa Unidos Contra el Cáncer A.C.

$!La Inmunocampaña reunió a comunidad académica y sociedad en un ejercicio de divulgación científica.
La Inmunocampaña reunió a comunidad académica y sociedad en un ejercicio de divulgación científica. CRTESÍA

Durante su intervención, Sierra Rivera subrayó que esta iniciativa busca traducir el conocimiento especializado en información accesible para la población, enfocándose en factores de riesgo y medidas preventivas que pueden incorporarse en la vida diaria.

En ese sentido, Alfaro Jiménez destacó que la academia tiene un papel fundamental en la lucha contra el cáncer, al generar y compartir información que permita a la ciudadanía tomar decisiones informadas sobre su salud.

PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL Y VINCULACIÓN SOCIAL

A lo largo de la jornada se instalaron alrededor de 15 módulos informativos, atendidos por estudiantes de la carrera de Químico Farmacobiólogo, quienes presentaron contenidos mediante recursos didácticos como maquetas, trípticos y dinámicas interactivas.

Estas actividades permitieron explicar de manera clara el funcionamiento del sistema inmunológico, así como difundir prácticas que contribuyen a reducir riesgos asociados a enfermedades oncológicas.

$!Participantes utilizaron material didáctico y dinámicas para acercar el conocimiento a la población.
Participantes utilizaron material didáctico y dinámicas para acercar el conocimiento a la población. CORTESÍA

Por su parte, Briseida Hernández Flores reconoció la colaboración entre la Facultad y la asociación civil, destacando el compromiso social de los estudiantes, quienes también participaron mediante acciones solidarias en apoyo a personas que enfrentan esta enfermedad.

Asimismo, hizo un llamado a mantener la participación comunitaria en este tipo de iniciativas, que integran ciencia, educación y responsabilidad social en beneficio de la población.

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