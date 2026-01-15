Saltillo: Impulsan pavimentación y rehabilitación en la colonia El Rodeo

Se pavimentarán más de 500 metros cuadrados en la calle Venus para conectarla al bulevar Las Torres

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, aseguró que su administración trabaja de manera permanente para mejorar la calidad de vida de las y los saltillenses, y como parte de ese esfuerzo se realizan obras de pavimentación, rehabilitación de calles y mejoramiento de la plaza pública en la colonia El Rodeo, al norponiente de la ciudad.

El edil destacó que estas acciones se logran gracias al respaldo y la coordinación con el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, a quien señaló como un aliado de la capital en temas clave como obra pública, seguridad, desarrollo social y desarrollo económico.

“Este sector poniente de Saltillo tiene un crecimiento importante, por eso estamos muy al pendiente de quienes viven aquí. Hoy traemos estos beneficios y me acompañan directoras y directores de distintas dependencias municipales para atender de manera directa sus peticiones e inquietudes”, expresó.

Javier Díaz reiteró que Saltillo es una gran ciudad y que su gobierno trabaja para mantenerla en los primeros lugares a nivel nacional en rubros como seguridad, competitividad y desarrollo económico, ya que esto impacta directamente en la calidad de vida de las familias.

$!Pavimentan calle Venus para conectar con el bulevar Las Torres.
Pavimentan calle Venus para conectar con el bulevar Las Torres. FOTO: CORTESÍA

El director de Infraestructura y Obra Pública, Antonio Nerio Maltos, explicó que en esta intervención participan de forma coordinada las direcciones de Infraestructura y Obra Pública, Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos.

Detalló que se pavimentará una superficie superior a los 500 metros cuadrados en la calle Venus, con el objetivo de conectarla al bulevar Las Torres y ofrecer una nueva alternativa de movilidad para las y los habitantes de la zona.

Asimismo, se rehabilitarán otras vialidades de la colonia para mejorar la movilidad y la seguridad vial, y se dará mantenimiento integral al área verde ubicada en el cruce de las calles Amador Rodríguez Garza y Javier Alejandro Galindo.

$!Vecinos agradecieron las obras y destacaron beneficios como el ahorro por el transporte “Aquí Vamos Gratis”.
Vecinos agradecieron las obras y destacaron beneficios como el ahorro por el transporte “Aquí Vamos Gratis”.

Nerio Maltos añadió que ya se encuentra aprobado un proyecto de señalización vial sobre el bulevar Las Torres, el cual beneficiará tanto a automovilistas como a peatones, fortaleciendo una movilidad más segura.

En representación de las y los vecinos, Sandra Patricia García Cabrera agradeció al alcalde por acudir a la colonia El Rodeo y llevar obras que mejoran su entorno. “Yo soy una de las beneficiadas con la pavimentación que se realizará, y además mi hija y yo usamos todos los días el transporte ‘Aquí Vamos Gratis’, lo que nos permite ahorrar hasta 2 mil 500 pesos a la semana”, compartió.

Al evento asistieron la diputada local Beatriz Fraustro Dávila; el director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Emmanuel Olache Valdés; el director de Servicios Públicos, Aníbal Soberón Rodríguez, así como vecinas y vecinos del sector.

