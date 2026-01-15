Saltillo: Impulsan pavimentación y rehabilitación en la colonia El Rodeo

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, aseguró que su administración trabaja de manera permanente para mejorar la calidad de vida de las y los saltillenses, y como parte de ese esfuerzo se realizan obras de pavimentación, rehabilitación de calles y mejoramiento de la plaza pública en la colonia El Rodeo, al norponiente de la ciudad.

El edil destacó que estas acciones se logran gracias al respaldo y la coordinación con el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, a quien señaló como un aliado de la capital en temas clave como obra pública, seguridad, desarrollo social y desarrollo económico.

“Este sector poniente de Saltillo tiene un crecimiento importante, por eso estamos muy al pendiente de quienes viven aquí. Hoy traemos estos beneficios y me acompañan directoras y directores de distintas dependencias municipales para atender de manera directa sus peticiones e inquietudes”, expresó.

Javier Díaz reiteró que Saltillo es una gran ciudad y que su gobierno trabaja para mantenerla en los primeros lugares a nivel nacional en rubros como seguridad, competitividad y desarrollo económico, ya que esto impacta directamente en la calidad de vida de las familias.