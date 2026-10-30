Entre cámaras y cempasúchil, Pedro Torres es homenajeado en Saltillo con altar de muertos

Entre flores de cempasúchil, veladoras y papel picado, el Palacio de Gobierno de Coahuila se llenó de color y tradición para rendir homenaje a Pedro Torres Castilla, el reconocido productor saltillense que dejó huella en la industria del entretenimiento mexicano y falleció el pasado 30 de enero. En el marco de las celebraciones por el Día de Muertos, el recinto ubicado en el Centro Histórico de Saltillo alberga un altar monumental dedicado a su memoria, donde los elementos tradicionales de esta festividad se entrelazan con referencias a su trayectoria profesional.

Desde lo alto del patio central, extensas tiras de papel picado en tonalidades naranjas acompañan una instalación que destaca por sus arcos rojos, arreglos florales, veladoras y fotografías, creando un recorrido visual que invita a recordar al productor. La ofrenda incorpora también cámaras antiguas e imágenes relacionadas con sus producciones, así como fotografías junto a figuras del espectáculo mexicano, entre ellas Luis Miguel, Verónica Castro y Héctor Suárez, como testimonio de una carrera que trascendió las fronteras de Coahuila. Más allá de su dimensión ornamental, el altar representa un reconocimiento a uno de los talentos originarios de Saltillo que logró consolidarse en la industria audiovisual nacional, dejando una trayectoria vinculada a la creatividad, la innovación y la producción televisiva.

UN CAMINO MEMORABLE Pedro Torres Castilla falleció el 30 de enero de 2026, a los 72 años, dejando una carrera de proyección internacional y una importante contribución al entretenimiento mexicano. Apenas el 2 de diciembre de 2025, el productor había recibido la Presea Manuel Acuña, uno de los reconocimientos otorgados por el Ayuntamiento de Saltillo a personalidades destacadas por sus aportaciones en distintos ámbitos. Aquella distinción representó también un reconocimiento de su ciudad natal a una trayectoria que llevó el nombre de Saltillo más allá de las fronteras estatales y nacionales. Pedro Torres se consolidó como uno de los productores más innovadores de la televisión mexicana. Entre sus proyectos más emblemáticos destacan Big Brother México, reality show que revolucionó el entretenimiento nacional a partir de 2002; la exitosa serie Mujeres Asesinas, así como producciones como Gossip Girl: Acapulco, El Equipo y El encanto del águila.





