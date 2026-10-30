Entre cámaras y cempasúchil, Pedro Torres es homenajeado en Saltillo con altar de muertos

Entre cámaras y cempasúchil, Pedro Torres es homenajeado en Saltillo con altar de muertos

+ Seguir en Seguir en Google
Adriana Armendáriz
por Adriana Armendáriz

En Palacio de Gobierno de Coahuila se rinde tributo al reconocido productor saltillense con una ofrenda monumental que celebra su legado y mantiene viva su memoria durante las festividades del Día de Muertos

Show
/
COMPARTIR

Entre flores de cempasúchil, veladoras y papel picado, el Palacio de Gobierno de Coahuila se llenó de color y tradición para rendir homenaje a Pedro Torres Castilla, el reconocido productor saltillense que dejó huella en la industria del entretenimiento mexicano y falleció el pasado 30 de enero.

En el marco de las celebraciones por el Día de Muertos, el recinto ubicado en el Centro Histórico de Saltillo alberga un altar monumental dedicado a su memoria, donde los elementos tradicionales de esta festividad se entrelazan con referencias a su trayectoria profesional.

De Saltillo para el mundo: Pedro Torres, un gigante del audiovisual mexicano
$!Galardonado con la Presea Manuel Acuña en diciembre de 2025, Pedro Torres vuelve a ser homenajeado en Saltillo por su aportación a la industria audiovisual.
Galardonado con la Presea Manuel Acuña en diciembre de 2025, Pedro Torres vuelve a ser homenajeado en Saltillo por su aportación a la industria audiovisual. FOTO: OMAR SAUCEDO

Desde lo alto del patio central, extensas tiras de papel picado en tonalidades naranjas acompañan una instalación que destaca por sus arcos rojos, arreglos florales, veladoras y fotografías, creando un recorrido visual que invita a recordar al productor.

La ofrenda incorpora también cámaras antiguas e imágenes relacionadas con sus producciones, así como fotografías junto a figuras del espectáculo mexicano, entre ellas Luis Miguel, Verónica Castro y Héctor Suárez, como testimonio de una carrera que trascendió las fronteras de Coahuila.

Más allá de su dimensión ornamental, el altar representa un reconocimiento a uno de los talentos originarios de Saltillo que logró consolidarse en la industria audiovisual nacional, dejando una trayectoria vinculada a la creatividad, la innovación y la producción televisiva.

$!El creador de producciones como Big Brother México y Mujeres Asesinas es recordado en su ciudad natal, a nueve meses de su fallecimiento.
El creador de producciones como Big Brother México y Mujeres Asesinas es recordado en su ciudad natal, a nueve meses de su fallecimiento. FOTO: OMAR SAUCEDO

UN CAMINO MEMORABLE

Pedro Torres Castilla falleció el 30 de enero de 2026, a los 72 años, dejando una carrera de proyección internacional y una importante contribución al entretenimiento mexicano.

Apenas el 2 de diciembre de 2025, el productor había recibido la Presea Manuel Acuña, uno de los reconocimientos otorgados por el Ayuntamiento de Saltillo a personalidades destacadas por sus aportaciones en distintos ámbitos.

Aquella distinción representó también un reconocimiento de su ciudad natal a una trayectoria que llevó el nombre de Saltillo más allá de las fronteras estatales y nacionales.

Pedro Torres se consolidó como uno de los productores más innovadores de la televisión mexicana. Entre sus proyectos más emblemáticos destacan Big Brother México, reality show que revolucionó el entretenimiento nacional a partir de 2002; la exitosa serie Mujeres Asesinas, así como producciones como Gossip Girl: Acapulco, El Equipo y El encanto del águila.

  • $!Flores de cempasúchil, veladoras y papel picado llenan de color el patio central del recinto gubernamental.
    Flores de cempasúchil, veladoras y papel picado llenan de color el patio central del recinto gubernamental. FOTO: OMAR SAUCEDO
  • $!Fotografías y cámaras antiguas recuerdan la trayectoria de Pedro Torres, quien dejó una huella importante en la televisión mexicana.
    Fotografías y cámaras antiguas recuerdan la trayectoria de Pedro Torres, quien dejó una huella importante en la televisión mexicana. FOTO: OMAR SAUCEDO
  • $!El Palacio de Gobierno de Coahuila rinde tributo al productor saltillense Pedro Torres Castilla con un altar monumental por el Día de Muertos.
    El Palacio de Gobierno de Coahuila rinde tributo al productor saltillense Pedro Torres Castilla con un altar monumental por el Día de Muertos. FOTO: OMAR SAUCEDO

Su talento también trascendió al ámbito musical, donde dirigió videoclips para artistas como Luis Miguel, Emmanuel, Julio Iglesias, Lucía Méndez y Cristian Castro. Particularmente recordado es su trabajo en La incondicional, No sé tú y La media vuelta, de Luis Miguel, piezas que contribuyeron a transformar la narrativa audiovisual de la música en español y consolidaron su sello creativo en la industria.

Ahora, a nueve meses de su fallecimiento, su memoria encuentra un nuevo espacio en el corazón de la capital coahuilense.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.
TEMAS
Altar De Muertos
Día De Muertos
Espectáculos
Adriana Armendáriz

Adriana Armendáriz

Coordinadora de Soft News en VANGUARDIA MX en las secciones de Artes, Extremo, Vmás, Vida y las revistas Saltillo360 y Círculo de Oro. Periodista con experiencia en el ámbito deportivo, periodismo de investigación, tendencias y estrategias digitales en redes sociales.

Selección de los editores
Bien firme

Bien firme
NosotrAs: Tragedias escolares o el costo de ignorar la salud mental y social

NosotrAs: Tragedias escolares o el costo de ignorar la salud mental y social
El audio también menciona a los grupos empresariales conocidos como Los Carranza y Los Corona, vinculados con la impresión y la producción de materiales de seguridad para procesos electorales.

Exhiben audio de presunta disputa entre Guadalupe Taddei y proveedor electoral por negocios en Coahuila
El actor y conductor jalisciense aparece como apoderado legal de empresas vinculadas al contratista José Alfredo Hernández Casillas, investigado por contratos electorales que suman 514 millones de pesos.

¿Quién es el actor César Rodríguez Ureña?... supuesta pareja de José Alfredo Hernández Casillas y quien recibió contratos del INE
Sheinbaum reabrió el registro del programa Producción para el Bienestar 2026, que ofrece un apoyo económico anual desde 7 mil 300 hasta 24 mil pesos para mejorar la producción de cultivos y productos prioritarios.

Sheinbaum reabre registro para depositarle desde 7 mil 300 hasta 24 mil pesos a hombres y mujeres; requisitos y cómo inscribirse
29 de octubre: Se recuerda a las almas de los ahogados, con ofrendas cerca del agua o con elementos azules.

Día de Muertos 2026: El 29 de octubre se le pone la ofrenda a las almas que fallecieron cerca del agua
Legado. El actor británico construyó una trayectoria que trascendió los superhéroes y lo llevó a convertirse en una figura emblemática de Hollywood y el teatro.

¡Luto en el cine! Muere el actor Patrick Stewart a los 86 años
Stephanie Vaquer permanece alejada de la programación de WWE por una enfermedad, justo cuando buscaba convertirse nuevamente en retadora al Campeonato Mundial Femenino de Liv Morgan.

¿Qué pasó con Stephanie Vaquer? La luchadora chilena desaparece de WWE y revelan motivo de su ausencia