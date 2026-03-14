Saltillo: incendian predio abandonado en Otilio González; vecinos señalan a pandilleros
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Vecinos señalaron que personas que frecuentan el lugar huyeron momentos antes de que iniciaran las llamas
Un predio en construcción, pero en estado de abandono, fue el objetivo de pandilleros y personas que presuntamente consumen drogas, mismos que le prendieron fuego la mañana de este sábado en el cruce de Otilio González y Libertad, en la colonia Tierra y Libertad, al oriente de Saltillo.
La mañana de este sábado, personal del Cuerpo de Bomberos acudió al lugar que se encontraba en llamas, luego de que vecinos dieran aviso al número de emergencias 911 para reportar el incendio.
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Al llegar al sitio, los rescatistas revisaron las instalaciones, ya que la vivienda, aunque no contaba con todos los servicios, tenía cables conectados a la energía eléctrica, lo que hacía que las labores de los vulcanos fueran riesgosas.
Mientras se solicitaba el apoyo de personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), los bomberos comenzaron a sofocar las llamas que se propagaban dentro y fuera del inmueble. Vecinos señalaron que en el lugar suelen reunirse varias personas que recolectan material reciclable y consumen drogas.
De acuerdo con los testimonios, momentos antes del incendio observaron a dos individuos que salieron corriendo del predio; instantes después comenzaron a verse las llamas que rápidamente se extendieron por el lugar.
Los vulcanos lograron controlar el fuego en pocos minutos y posteriormente se retiraron del sitio. Por su parte, personal de la CFE se encargará de realizar el corte de energía en el lugar para evitar nuevos riesgos.