Saltillo: incendian predio abandonado en Otilio González; vecinos señalan a pandilleros

Un predio en construcción, pero en estado de abandono, fue el objetivo de pandilleros y personas que presuntamente consumen drogas, mismos que le prendieron fuego la mañana de este sábado en el cruce de Otilio González y Libertad, en la colonia Tierra y Libertad, al oriente de Saltillo.

La mañana de este sábado, personal del Cuerpo de Bomberos acudió al lugar que se encontraba en llamas, luego de que vecinos dieran aviso al número de emergencias 911 para reportar el incendio.

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