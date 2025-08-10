$!Saltillo: ingredientes para lunch suben hasta 51% previo al regreso a clases

Productos de la canasta básica para enviar lunch para la escuela, subieron de precio hasta en 51 por ciento en Saltillo, de acuerdo a datos públicos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Ingredientes para hacer sándwich o tacos de huevo tuvieron un aumento en sus precios promedio entre septiembre del 2024 y julio del 2025.

El producto que presentó mayor aumento entre los analizados en este periodo fue el jamón, que pasó de costar 79.5 pesos a 119.86 el kilo, es decir, un aumento del 50.7 por ciento, tratándose de la marca KIR de Pavo.

A este le sigue el frijol procesado como la marca La Sierra que subió un 22.85 por ciento pues pasó de 37.67 a 46.28 pesos, mientras que el queso amarillo pasó de 140 a 166 pesos por kilo en el caso de la marca La Villita.

Un ingrediente clave en los desayunos es el huevo. En el caso de la venta a granel de la marca San Juan, el kilo costaba 54 pesos en 2024 y en 2025 cuesta 64 pesos, un incremento del 18.51 por ciento.