Saltillo: ingredientes para lunch suben hasta 51% previo al regreso a clases
Los productos básicos para hacer sándwiches o tacos de huevo aumentaron a excepción de los vegetales como la lechuga o el tomate
Productos de la canasta básica para enviar lunch para la escuela, subieron de precio hasta en 51 por ciento en Saltillo, de acuerdo a datos públicos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Ingredientes para hacer sándwich o tacos de huevo tuvieron un aumento en sus precios promedio entre septiembre del 2024 y julio del 2025.
El producto que presentó mayor aumento entre los analizados en este periodo fue el jamón, que pasó de costar 79.5 pesos a 119.86 el kilo, es decir, un aumento del 50.7 por ciento, tratándose de la marca KIR de Pavo.
A este le sigue el frijol procesado como la marca La Sierra que subió un 22.85 por ciento pues pasó de 37.67 a 46.28 pesos, mientras que el queso amarillo pasó de 140 a 166 pesos por kilo en el caso de la marca La Villita.
Un ingrediente clave en los desayunos es el huevo. En el caso de la venta a granel de la marca San Juan, el kilo costaba 54 pesos en 2024 y en 2025 cuesta 64 pesos, un incremento del 18.51 por ciento.
Las tortillas de harina a granel, pasaron de costar 28 a 33 pesos, una subida de 17.85 por ciento. El pan de caja, como el Bimbo blanco costaba 67.65 pesos y pasó a valer 79 pesos por kilo.
El kilo de mayonesa McCormik subió de 135.64 pesos a 143.33 en 2025, mientras que las tortillas de maíz a granel subieron un peso en promedio al pasar de 24 a 25 pesos.
Para el caso de vegetales como el tomate o la lechuga, que pueden ser incluidos en sándwiches, el precio presentó una reducción.
La lechuga romana pasó de 25.48 a 16.83 por kilo, es decir, 33 por ciento menos, mientras que el tomate bajó 57 por ciento, pues pasó de 49 a 21 pesos.
Estos incrementos se suman al encarecimiento que se han reportado en los útiles escolares, lo cual complica la economía familiar, previo al regreso a clases.