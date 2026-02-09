Saltillo: Inician pavimentación en la colonia San Juanita para mejorar movilidad
La obra busca mejorar la movilidad y la seguridad de automovilistas y peatones
El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, continúa impulsando acciones para mejorar las vialidades de la ciudad, con el objetivo de fortalecer la movilidad y la seguridad de las y los ciudadanos. En este marco, dio arranque a la pavimentación de la calle San Andrés, en la colonia San Juanita, así como a una brigada de rehabilitación de vialidades en el sector sur de la capital coahuilense.
Durante el inicio de los trabajos, Díaz González destacó que cada acción emprendida por su administración responde al compromiso de cumplir con las solicitudes de la ciudadanía. “Aquí cumplimos con las y los saltillenses de este sector al sur de Saltillo que solicitaron esta pavimentación, que vendrá a mejorar el flujo vehicular y dar mayor seguridad a automóviles y peatones”, señaló.
El edil informó que, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se destinará una inversión superior a los 400 mil pesos para la pavimentación de la calle San Andrés, en el tramo comprendido entre San Francisco y San Juan de la Cruz. Además, anunció la puesta en marcha de la brigada de rehabilitación de vialidades “Aquí Andamos”, la cual atenderá los puntos más prioritarios para mejorar la movilidad en la zona.
Por su parte, el diputado local Álvaro Moreira Valdés reconoció el trabajo del alcalde Javier Díaz y agradeció que su administración considere a todos los sectores de la ciudad para la realización de obras y programas que impactan positivamente en la calidad de vida de las familias saltillenses.
Destacó que en esta área de la ciudad se han realizado diversas acciones, como el recarpeteo del bulevar Francisco I. Madero, trabajos de pavimentación en la colonia María del Carmen Cavazos y ahora en la colonia San Juanita.
En tanto, el director de Infraestructura y Obra Pública, Antonio Nerio Maltos, detalló que la obra contempla la pavimentación de más de 530 metros cuadrados de la calle San Andrés, así como la construcción de cordones cuneta, dentellones y la renivelación de brocales.
A nombre de las y los vecinos beneficiados, Aracely Martínez Ortiz agradeció al alcalde Javier Díaz González la realización de esta obra, al señalar que anteriormente era complicado transitar por dicha vialidad.
“Sentimos que por fin alguien volteó a vernos y lo agradecemos. Esta obra va a cambiar muchas cosas para bien. Muchas gracias, alcalde, por traernos esta obra y darle una manita de gato a la colonia con la rehabilitación de las calles con la brigada”, expresó.
Durante el arranque de los trabajos estuvieron presentes Eduardo Morelos Jiménez, regidor presidente de la Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro Histórico; integrantes del Comité Pro Obra, directores de diversas áreas municipales, así como vecinas y vecinos del sector.