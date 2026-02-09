Saltillo: Inician pavimentación en la colonia San Juanita para mejorar movilidad

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, continúa impulsando acciones para mejorar las vialidades de la ciudad, con el objetivo de fortalecer la movilidad y la seguridad de las y los ciudadanos. En este marco, dio arranque a la pavimentación de la calle San Andrés, en la colonia San Juanita, así como a una brigada de rehabilitación de vialidades en el sector sur de la capital coahuilense.

Durante el inicio de los trabajos, Díaz González destacó que cada acción emprendida por su administración responde al compromiso de cumplir con las solicitudes de la ciudadanía. “Aquí cumplimos con las y los saltillenses de este sector al sur de Saltillo que solicitaron esta pavimentación, que vendrá a mejorar el flujo vehicular y dar mayor seguridad a automóviles y peatones”, señaló.

TE PUEDE INTERESAR: Presenta Javier Díaz el Torneo Interprepas ‘Saltillo Tiene Talento’

El edil informó que, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se destinará una inversión superior a los 400 mil pesos para la pavimentación de la calle San Andrés, en el tramo comprendido entre San Francisco y San Juan de la Cruz. Además, anunció la puesta en marcha de la brigada de rehabilitación de vialidades “Aquí Andamos”, la cual atenderá los puntos más prioritarios para mejorar la movilidad en la zona.