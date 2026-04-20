Saltillo intensifica limpieza urbana y rescate de espacios públicos tras lluvias

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Saltillo
/ 20 abril 2026
    Saltillo intensifica limpieza urbana y rescate de espacios públicos tras lluvias
    El Lago de la Alameda Zaragoza es intervenido con trabajos de saneamiento tras la acumulación de residuos orgánicos provocada por granizo y floración de nogales. CORTESÍA

El Gobierno Municipal intensificó labores tras afectaciones por lluvias y granizo, con el objetivo de mejorar la imagen urbana y preservar el entorno

El Gobierno Municipal de Saltillo desplegó una serie de intervenciones simultáneas en distintos puntos de la ciudad como parte de su estrategia para recuperar espacios públicos y mejorar la imagen urbana, tras los efectos recientes de las condiciones climatológicas.

En el oriente de la ciudad, cuadrillas del programa “Aquí Andamos” intervinieron corredores peatonales ubicados entre las calles 11 y 13, así como de la 26 a la 28, donde retiraron acumulaciones de basura y escombro, además de realizar deshierbe y barrido manual. Estas áreas, que durante años permanecieron en el abandono, forman parte de un plan integral orientado a fortalecer la seguridad y la convivencia comunitaria.

$!El programa de embellecimiento de fachadas avanza sobre la calle Miguel Hidalgo, con intervenciones en viviendas y comercios para mejorar la imagen urbana.
El programa de embellecimiento de fachadas avanza sobre la calle Miguel Hidalgo, con intervenciones en viviendas y comercios para mejorar la imagen urbana. CORTESÍA
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$!En el Centro Histórico, brigadas realizaron trabajos de desazolve en la calle Del Arroyo para prevenir encharcamientos y mejorar el flujo pluvial.
En el Centro Histórico, brigadas realizaron trabajos de desazolve en la calle Del Arroyo para prevenir encharcamientos y mejorar el flujo pluvial. CORTESÍA

En paralelo, autoridades municipales emprendieron trabajos de saneamiento en el Lago de la Alameda Zaragoza, luego de que la caída de granizo, coincidente con la temporada de floración del nogal, generara una acumulación atípica de residuos orgánicos. Este fenómeno derivó en alteraciones visibles en el agua, incluyendo cambios en su coloración.

Las labores, coordinadas por la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, contemplan la extracción de materia orgánica, limpieza tanto en superficie como en el fondo del lago, así como acciones de desazolve y la aplicación de recubrimientos especializados para restablecer sus condiciones.

De acuerdo con autoridades municipales, el objetivo es prevenir impactos mayores en el ecosistema y mantener este espacio como un punto seguro y funcional para la ciudadanía.

$!Cuadrillas del programa “Aquí Andamos” realizaron limpieza integral en pasillos del oriente de Saltillo, retirando basura, escombro y maleza acumulada durante años.
Cuadrillas del programa “Aquí Andamos” realizaron limpieza integral en pasillos del oriente de Saltillo, retirando basura, escombro y maleza acumulada durante años. CORTESÍA
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A estas acciones se suman trabajos de desazolve en la calle Del Arroyo, en el Centro Histórico, así como intervenciones de mejora estética en fachadas de viviendas y comercios sobre la calle Miguel Hidalgo, como parte de un programa de embellecimiento urbano que busca revitalizar la zona.

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Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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