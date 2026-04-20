Saltillo intensifica limpieza urbana y rescate de espacios públicos tras lluvias

El Gobierno Municipal de Saltillo desplegó una serie de intervenciones simultáneas en distintos puntos de la ciudad como parte de su estrategia para recuperar espacios públicos y mejorar la imagen urbana, tras los efectos recientes de las condiciones climatológicas. En el oriente de la ciudad, cuadrillas del programa “Aquí Andamos” intervinieron corredores peatonales ubicados entre las calles 11 y 13, así como de la 26 a la 28, donde retiraron acumulaciones de basura y escombro, además de realizar deshierbe y barrido manual. Estas áreas, que durante años permanecieron en el abandono, forman parte de un plan integral orientado a fortalecer la seguridad y la convivencia comunitaria.

En paralelo, autoridades municipales emprendieron trabajos de saneamiento en el Lago de la Alameda Zaragoza, luego de que la caída de granizo, coincidente con la temporada de floración del nogal, generara una acumulación atípica de residuos orgánicos. Este fenómeno derivó en alteraciones visibles en el agua, incluyendo cambios en su coloración. Las labores, coordinadas por la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, contemplan la extracción de materia orgánica, limpieza tanto en superficie como en el fondo del lago, así como acciones de desazolve y la aplicación de recubrimientos especializados para restablecer sus condiciones. De acuerdo con autoridades municipales, el objetivo es prevenir impactos mayores en el ecosistema y mantener este espacio como un punto seguro y funcional para la ciudadanía.

A estas acciones se suman trabajos de desazolve en la calle Del Arroyo, en el Centro Histórico, así como intervenciones de mejora estética en fachadas de viviendas y comercios sobre la calle Miguel Hidalgo, como parte de un programa de embellecimiento urbano que busca revitalizar la zona.

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