Saltillo: intenta quitarse la vida prendiendo fuego a su vivienda; es rescatado por joven héroe

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    Saltillo: intenta quitarse la vida prendiendo fuego a su vivienda; es rescatado por joven héroe
    El hombre se dedica a la venta de carnitas, actividad que realiza en la colonia Gaspar Valdés. ULISES MARTÍNEZ

El vecino de nombre Santiago Alejandro, ingresó al domicilio y logró sacar al hombre antes de que las llamas se extendieran más

Un hombre de 58 años fue trasladado a un hospital luego de que presuntamente intentó quitarse la vida al prender fuego dentro de su domicilio, ubicado en la colonia Gaspar Valdés, al oriente de Saltillo.

El incidente ocurrió este lunes, en la Calle 6, número 224, cuando Juan Pablo “N”, se encontraba en el interior de su vivienda y, tras iniciar el fuego, avisó a algunos de sus vecinos sobre sus intenciones.

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$!Un vecino ingresó a la vivienda y logró sacar al hombre antes de que las llamas se extendieran.
Un vecino ingresó a la vivienda y logró sacar al hombre antes de que las llamas se extendieran. ULISES MARTÍNEZ

Al escuchar el aviso, los vecinos acudieron al domicilio para tratar de auxiliarlo, entre ellos se encontraba un joven identificado como Santiago Alejandro, quien ingresó por el hombre y logró sacarlo por la fuerza del inmueble.

La intervención permitió que Juan Pablo fuera retirado del lugar antes de que el fuego se extendiera en el interior de la vivienda, el cual comenzó en la cama del cuarto y se siguió a la sala.

Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al sitio para controlar y sofocar las llamas que se registraron dentro del domicilio.

Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención al hombre, quien presentaba lesiones derivadas del fuego, y posteriormente lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica.

$!Bomberos trabajaron para controlar el incendio registrado en la colonia Gaspar Valdés.
Bomberos trabajaron para controlar el incendio registrado en la colonia Gaspar Valdés. ULISES MARTÍNEZ

TIENE PROBLEMAS CON SU PAREJA

Se informó que el hombre ya ha tenido mucho problemas según los vecinos derivado de conflictos de pareja, aunque tiene su negocio de venta de carnitas decidió tomar una vía más rápida para librarse de estos, por fortuna no lo logró.

Autoridades tomaron conocimiento de los hechos y se realizarían las investigaciones correspondientes para establecer las circunstancias en las que ocurrió el incidente y bríndale ayuda al hombre para evitar que volviera a intentarlo.

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