Saltillo interviene principales vialidades para mejorar movilidad urbana

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Saltillo
/ 29 marzo 2026
    Saltillo interviene principales vialidades para mejorar movilidad urbana
    Cuadrillas realizaron trabajos de mantenimiento en vialidades de alto flujo. CORTESÍA

Labores incluyen mantenimiento en tramos clave, uso de tecnología térmica y atención a reportes ciudadanos en distintas colonias

En una ciudad que no se detiene, el estado de sus calles marca el ritmo diario. Bajo esa lógica, el gobierno municipal de Saltillo desplegó una serie de intervenciones en algunos de los corredores más transitados, buscando hacer más fluido —y seguro— el desplazamiento cotidiano.

Las acciones se concentraron en puntos estratégicos como el periférico Luis Echeverría Álvarez, además de los bulevares Venustiano Carranza y Antonio Cárdenas, donde el desgaste del pavimento ya comenzaba a notarse en la experiencia de quienes circulan por ahí.

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Con respaldo estatal, cuadrillas de obra pública avanzaron en la rehabilitación de estos tramos mediante un esquema permanente que prioriza la funcionalidad de las principales arterias.

La intervención no solo responde a una necesidad técnica, sino a una demanda constante: calles en mejores condiciones para quienes las usan todos los días.

$!El uso de maquinaria térmica permitió reparaciones más eficientes.
El uso de maquinaria térmica permitió reparaciones más eficientes. CORTESÍA

TRABAJO CONTINUO MÁS ALLÁ DE LAS AVENIDAS PRINCIPALES

Las labores no se limitaron a las vialidades de mayor flujo. En paralelo, brigadas del programa “Aquí andamos” extendieron su presencia a colonias como Los Pinos, María de León, Lomas Verdes y 23 de Noviembre.

En estos sectores, la atención parte directamente de los reportes ciudadanos, canalizados a través de herramientas digitales que permiten ubicar y resolver puntos críticos con mayor rapidez.

$!Las intervenciones buscan mejorar la seguridad vial en distintos puntos de la ciudad.
Las intervenciones buscan mejorar la seguridad vial en distintos puntos de la ciudad. CORTESÍA

El uso de maquinaria térmica ha sido clave en estas acciones, al facilitar reparaciones más eficientes y duraderas, reduciendo las afectaciones para automovilistas, transporte público y peatones.

Más allá de la obra, el llamado de la autoridad se mantiene: respetar la señalización y contribuir al cuidado de la infraestructura urbana.

Porque en una ciudad en movimiento, cada tramo cuenta.

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