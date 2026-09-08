Saltillo: intervienen arroyo El Mimbre y El Morillo con limpieza y desazolve

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Saltillo: intervienen arroyo El Mimbre y El Morillo con limpieza y desazolve
    El arroyo El Mimbre fue intervenido en el tramo que divide a las colonias Australia y Nueva Jerusalén. CORTESÍA

Las cuadrillas municipales realizaron labores de limpieza, desazolve y deshierbe para mantener despejados los cauces

Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, cuadrillas del programa “Aquí Andamos” intensificaron los trabajos de limpieza, desazolve y deshierbe en dos cauces naturales ubicados al sur de Saltillo, con el objetivo de mantenerlos despejados y reducir riesgos durante la temporada de lluvias.

En el arroyo El Mimbre, que divide a las colonias Australia y Nueva Jerusalén, a la altura de las calles Primera y Arabia Saudita, personal municipal realizó labores de retiro de maleza, limpieza y desazolve para favorecer el flujo del agua y evitar acumulaciones que pudieran representar un riesgo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/alumnos-convierten-sus-habilidades-en-oportunidades-gracias-al-taller-amor-por-aprender-en-saltillo-KD23318763

Asimismo, las cuadrillas intervinieron un tramo del arroyo El Morillo, ubicado en paralelo a la calle Francisco Narro Oriente y la Calzada Antonio Narro, en las inmediaciones de la colonia Australia.

En este punto se efectuó una limpieza integral y deshierbe, además del retiro de vegetación y desechos acumulados en los alrededores del cauce, con la finalidad de disminuir posibles riesgos sanitarios para las familias de la zona.

$!Cuadrillas retiran maleza y se desazolvaron puntos del arroyo El Mimbre para favorecer el flujo del agua durante las lluvias.
Cuadrillas retiran maleza y se desazolvaron puntos del arroyo El Mimbre para favorecer el flujo del agua durante las lluvias. CORTESÍA

El Gobierno de Saltillo llamó a la ciudadanía a contribuir con el cuidado de los espacios públicos y reportar a quienes sean sorprendidos arrojando basura en calles, avenidas, lotes baldíos, arroyos o cualquier otro sitio público.

Los reportes pueden realizarse al teléfono 844-414-11-14, con el propósito de fortalecer las acciones de limpieza y mantener una mejor ciudad para vivir.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Arroyos
Servicios Públicos

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Otros que están desaparecidos

Otros que están desaparecidos
true

Viene oleada de alcaldes reelectos en Coahuila
true

POLITICÓN: Amparo a Tania Flores provoca la caída de dos jueces en Hidalgo
El mandatario coahuilense destacó el constante flujo laboral, comercial e industrial entre Coahuila y Nuevo León.

Pase Turístico de NL ‘es inconstitucional, pensábamos que era broma’: Gobernador de Coahuila
La vialidad donde falleció Isaí carece actualmente de alumbrado público; fue pavimentada recientemente.

Sus planes de boda quedaron truncados; choca contra poste y muere, en Arteaga Coahuila
El coahuilense Sebastián García realizó este martes su primer entrenamiento en Saltillo rumbo a la Final de la Copa del Mundo.

Arqueros ya entrenan en Saltillo rumbo a la Final de la Copa del Mundo
La expansión de la alianza ocurre, además, mientras disminuye la confianza de los australianos en Estados Unidos.

EU ahora tiene acceso a más de la mitad de las bases militares de Australia
Manifestantes sostienen una pancarta frente al Ministerio de Economía para exigir medidas gubernamentales ante la crisis de endeudamiento de los hogares en Buenos Aires, Argentina, el jueves 20 de agosto de 2026.

Jóvenes endeudados y sin trabajo se organizan ante plan económico de Milei en Argentina