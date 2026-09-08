Saltillo: intervienen arroyo El Mimbre y El Morillo con limpieza y desazolve

Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, cuadrillas del programa “Aquí Andamos” intensificaron los trabajos de limpieza, desazolve y deshierbe en dos cauces naturales ubicados al sur de Saltillo, con el objetivo de mantenerlos despejados y reducir riesgos durante la temporada de lluvias. En el arroyo El Mimbre, que divide a las colonias Australia y Nueva Jerusalén, a la altura de las calles Primera y Arabia Saudita, personal municipal realizó labores de retiro de maleza, limpieza y desazolve para favorecer el flujo del agua y evitar acumulaciones que pudieran representar un riesgo.

Asimismo, las cuadrillas intervinieron un tramo del arroyo El Morillo, ubicado en paralelo a la calle Francisco Narro Oriente y la Calzada Antonio Narro, en las inmediaciones de la colonia Australia. En este punto se efectuó una limpieza integral y deshierbe, además del retiro de vegetación y desechos acumulados en los alrededores del cauce, con la finalidad de disminuir posibles riesgos sanitarios para las familias de la zona.

El Gobierno de Saltillo llamó a la ciudadanía a contribuir con el cuidado de los espacios públicos y reportar a quienes sean sorprendidos arrojando basura en calles, avenidas, lotes baldíos, arroyos o cualquier otro sitio público. Los reportes pueden realizarse al teléfono 844-414-11-14, con el propósito de fortalecer las acciones de limpieza y mantener una mejor ciudad para vivir.