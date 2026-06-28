Saltillo: Invitan a curso para defender la fe católica frente a la ‘Santa Muerte’

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    Saltillo: Invitan a curso para defender la fe católica frente a la ‘Santa Muerte’
    La Parroquia de la Sagrada Familia impartirá un curso de formación sobre la doctrina católica del 29 de junio al 2 de julio. CORTESÍA

Actividad formativa abordará las enseñanzas de la Iglesia sobre creencias populares desde una perspectiva pastoral y evangelizadora

La Parroquia de la Sagrada Familia, en Saltillo, abrió la convocatoria para participar en el curso “Defensa de la fe contra la Santa Muerte y otras supersticiones”, una actividad de formación dirigida a quienes desean fortalecer sus conocimientos sobre la doctrina católica y profundizar en las enseñanzas de la Iglesia respecto a diversas prácticas y creencias populares.

El programa se desarrollará del 29 de junio al 2 de julio de 2026, en un horario de 17:00 a 19:00 horas, en las instalaciones de la parroquia, con el propósito de ofrecer a los asistentes herramientas que les permitan vivir y compartir su fe con mayor preparación y fundamento.

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De acuerdo con los organizadores, el curso busca promover una comprensión más profunda de la enseñanza católica, además de ofrecer elementos para responder, desde el respeto, la caridad y la formación doctrinal, a diversas expresiones religiosas y prácticas consideradas ajenas a la fe de la Iglesia.

BUSCAN FORTALECER LA FORMACIÓN DE LOS FIELES

Durante las sesiones se abordarán temas relacionados con la identidad de la fe católica, la importancia de la evangelización y los criterios doctrinales que la Iglesia propone frente a prácticas asociadas con supersticiones y otras manifestaciones religiosas.

Los organizadores señalaron que el objetivo principal es brindar una formación sólida que permita a los participantes vivir su fe con mayor convicción y transmitirla con responsabilidad dentro de sus familias y comunidades.

Asimismo, destacaron que el curso está abierto a personas interesadas en ampliar su conocimiento sobre la doctrina cristiana, independientemente de que desempeñen algún servicio pastoral.

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INSCRIPCIONES ABIERTAS EN LA PARROQUIA

La actividad tendrá una cuota de recuperación de 130 pesos, destinada a cubrir los materiales y la organización del curso.

La Parroquia de la Sagrada Familia invitó a los interesados a realizar su registro con anticipación y aprovechar este espacio de reflexión, estudio y crecimiento espiritual que busca fortalecer la vida cristiana desde el conocimiento de la enseñanza de la Iglesia.

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