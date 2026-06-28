Saltillo: Invitan a curso para defender la fe católica frente a la ‘Santa Muerte’

La Parroquia de la Sagrada Familia, en Saltillo, abrió la convocatoria para participar en el curso “Defensa de la fe contra la Santa Muerte y otras supersticiones”, una actividad de formación dirigida a quienes desean fortalecer sus conocimientos sobre la doctrina católica y profundizar en las enseñanzas de la Iglesia respecto a diversas prácticas y creencias populares. El programa se desarrollará del 29 de junio al 2 de julio de 2026, en un horario de 17:00 a 19:00 horas, en las instalaciones de la parroquia, con el propósito de ofrecer a los asistentes herramientas que les permitan vivir y compartir su fe con mayor preparación y fundamento.

De acuerdo con los organizadores, el curso busca promover una comprensión más profunda de la enseñanza católica, además de ofrecer elementos para responder, desde el respeto, la caridad y la formación doctrinal, a diversas expresiones religiosas y prácticas consideradas ajenas a la fe de la Iglesia. BUSCAN FORTALECER LA FORMACIÓN DE LOS FIELES Durante las sesiones se abordarán temas relacionados con la identidad de la fe católica, la importancia de la evangelización y los criterios doctrinales que la Iglesia propone frente a prácticas asociadas con supersticiones y otras manifestaciones religiosas. Los organizadores señalaron que el objetivo principal es brindar una formación sólida que permita a los participantes vivir su fe con mayor convicción y transmitirla con responsabilidad dentro de sus familias y comunidades. Asimismo, destacaron que el curso está abierto a personas interesadas en ampliar su conocimiento sobre la doctrina cristiana, independientemente de que desempeñen algún servicio pastoral.

INSCRIPCIONES ABIERTAS EN LA PARROQUIA La actividad tendrá una cuota de recuperación de 130 pesos, destinada a cubrir los materiales y la organización del curso. La Parroquia de la Sagrada Familia invitó a los interesados a realizar su registro con anticipación y aprovechar este espacio de reflexión, estudio y crecimiento espiritual que busca fortalecer la vida cristiana desde el conocimiento de la enseñanza de la Iglesia.

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