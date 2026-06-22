Saltillo: Encuentro sobre desafíos urbanos y ambientales en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

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    Saltillo: Encuentro sobre desafíos urbanos y ambientales en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
    Participantes durante el Foro Académico Vecinal “Territorio y Ciudad” en el auditorio de la UAAAN. CORTESÍA

Espacio interdisciplinario reúne academia, colectivos y ciudadanía para analizar problemáticas de la ciudad y proponer soluciones sostenibles

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, la Organización de Vecinas y Vecinos de Saltillo y el Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, en Saltillo, llevaron a cabo el Foro Académico Vecinal “Territorio y Ciudad”, un espacio de reflexión colectiva entre academia, sociedad civil y organizaciones sociales.

DIÁLOGO ENTRE ACADEMIA Y COMUNIDAD

El encuentro se desarrolló en el Auditorio de la División de Ciencias Socioeconómicas de la institución, donde participaron investigadores, estudiantes, vecinas, vecinos y representantes de distintas organizaciones.

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Durante las actividades se abordaron los principales retos asociados al desarrollo urbano, la gestión del entorno natural y las dinámicas sociales del territorio, con énfasis en la construcción de alternativas desde la participación ciudadana.

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y CONSTRUCCIÓN COLECTIVA

A lo largo de la jornada se promovió el intercambio de ideas y experiencias entre los distintos sectores participantes, fortaleciendo los vínculos entre comunidad académica y actores sociales del entorno.

$!Asistentes intercambiando propuestas sobre retos urbanos y ambientales en Saltillo.
Asistentes intercambiando propuestas sobre retos urbanos y ambientales en Saltillo. CORTESÍA

El ejercicio permitió abrir espacios de análisis sobre problemáticas contemporáneas, así como la identificación de rutas de acción orientadas a la mejora de las condiciones de vida y al fortalecimiento del tejido social.

Con este foro, se reafirmó la relevancia del trabajo colaborativo como base para la generación de propuestas orientadas al desarrollo sostenible y al bienestar colectivo.

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