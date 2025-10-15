Saltillo: Invitan a jóvenes a participar en el Premio Municipal de la Juventud 2025

Saltillo
/ 15 octubre 2025
    Saltillo: Invitan a jóvenes a participar en el Premio Municipal de la Juventud 2025
    El Gobierno Municipal de Saltillo, a través del Instituto Municipal de la Juventud, invita a postular candidaturas al Premio Municipal de la Juventud 2025. FOTO: CORTESÍA

El plazo para postular candidaturas cierra el viernes 17 de octubre; el premio reconoce seis categorías y entrega un total de 120 mil pesos

El Gobierno Municipal de Saltillo, a través del Instituto Municipal de la Juventud, extendió la invitación a la ciudadanía para postular candidaturas al Premio Municipal de la Juventud 2025, cuyo objetivo es reconocer a jóvenes que, por su dedicación al trabajo, estudio o actividades sociales, se convierten en ejemplo para la juventud saltillense.

El director del Instituto Municipal de la Juventud, Abraham Ramírez Espinoza, explicó que el premio contempla seis categorías: Logro Académico, Logro Cultural, Logro Deportivo, Logro Social, Logro Emprendedor y Logro en Ciencia y Tecnología. “Invitamos a las y los jóvenes para que ingresen sus candidaturas y formen parte de esta distinción”, señaló.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo fortalece infraestructura educativa con nueva techumbre en primaria de la colonia Bellavista

La convocatoria incluye reconocimientos en efectivo por un total de 120 mil pesos, es decir, 20 mil pesos para el ganador de cada categoría. Las postulaciones se reciben en las oficinas de la Secretaría del Ayuntamiento, ubicadas en la Presidencia Municipal, en un horario de 8:00 a 15:00 horas, o bien de forma digital las 24 horas a través del portal: www.saltillo.gob.mx.

La regidora Yajaira Margarita Briones Aguilar, presidenta de la Comisión de Juventud, destacó que este año se incluyó la categoría de Ciencia y Tecnología, con la intención de reconocer a quienes se desarrollan en este ámbito. “Para el gobernador Manolo Jiménez Salinas y el alcalde Javier Díaz González, este premio representa una oportunidad de apostar por la juventud, porque con su esfuerzo Saltillo es una mejor ciudad”, subrayó.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo repara más de 48 mil 500 baches en calles de la ciudad con programa ‘Aquí Andamos’

Por su parte, Marcela Kineret Rivera, ganadora del Premio Municipal de la Juventud 2023 en la categoría Logro Social, invitó a los jóvenes a participar y presentar sus candidaturas, resaltando la importancia de ser reconocidos por su esfuerzo y dedicación.

Los interesados pueden consultar la convocatoria completa, así como los documentos y requisitos necesarios, en el portal oficial del municipio: www.saltillo.gob.mx. La fecha límite para participar es este viernes 17 de octubre, por lo que se hace un llamado a no dejar pasar esta oportunidad.

Temas


Juventud
Premios

Localizaciones


Saltillo

true

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Habitantes de Saltillo expresaron desconocer la supuesta mutación del virus y mostraron dudas sobre la seguridad de las nuevas vacunas que aplicará la Secretaría de Salud.

Saltillo: dudan saltillenses de volver a vacunarse contra el Covid-19 ante mutación
El fallo judicial frena temporalmente la entrega de carbón a las termoeléctricas de Nava, Coahuila.

Coahuila: Poder Judicial ordena suspender contrato millonario de carbón con CFE
La más reciente capacitación se realizó en el Rabbit Spk, ubicado al norte de la ciudad.

Saltillo impulsa programa ‘Fiesta Segura’; van 200 colaboradores capacitados

La señora Yolanda, de 68 años y residente del Callejón de Miraflores, ha sido víctima de señalamientos falsos en redes sociales que la vinculan con desapariciones de menores en la zona.

Saltillo: mujer de 68 años es acosada de manera anónima en redes sociales
Jorge Reyes, presidente de Coparmex Laguna, alertó que las recientes reformas laborales no diferencian entre pequeñas y grandes empresas.

Coparmex Laguna advierte que reformas laborales ponen en riesgo a 8 de cada 10 empresas
Se trabaja en un tramo que comprende 610 metros lineales de tuberías, que serán repuestas.

Avanza obra hidráulica en la colonia Occidental de Frontera

Los diputados por Coahuila tuvieron este enfrentamiento en una reunión a puerta cerrada con directivos de CFE.

Coahuila: ¡Hay tiro! Por contratos de carbón, se agarran a golpes diputados federales
García Harfuch: Buena racha

García Harfuch: Buena racha