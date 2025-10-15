Saltillo: Invitan a jóvenes a participar en el Premio Municipal de la Juventud 2025

El Gobierno Municipal de Saltillo, a través del Instituto Municipal de la Juventud, extendió la invitación a la ciudadanía para postular candidaturas al Premio Municipal de la Juventud 2025, cuyo objetivo es reconocer a jóvenes que, por su dedicación al trabajo, estudio o actividades sociales, se convierten en ejemplo para la juventud saltillense.

El director del Instituto Municipal de la Juventud, Abraham Ramírez Espinoza, explicó que el premio contempla seis categorías: Logro Académico, Logro Cultural, Logro Deportivo, Logro Social, Logro Emprendedor y Logro en Ciencia y Tecnología. “Invitamos a las y los jóvenes para que ingresen sus candidaturas y formen parte de esta distinción”, señaló.

La convocatoria incluye reconocimientos en efectivo por un total de 120 mil pesos, es decir, 20 mil pesos para el ganador de cada categoría. Las postulaciones se reciben en las oficinas de la Secretaría del Ayuntamiento, ubicadas en la Presidencia Municipal, en un horario de 8:00 a 15:00 horas, o bien de forma digital las 24 horas a través del portal: www.saltillo.gob.mx.

La regidora Yajaira Margarita Briones Aguilar, presidenta de la Comisión de Juventud, destacó que este año se incluyó la categoría de Ciencia y Tecnología, con la intención de reconocer a quienes se desarrollan en este ámbito. “Para el gobernador Manolo Jiménez Salinas y el alcalde Javier Díaz González, este premio representa una oportunidad de apostar por la juventud, porque con su esfuerzo Saltillo es una mejor ciudad”, subrayó.

Por su parte, Marcela Kineret Rivera, ganadora del Premio Municipal de la Juventud 2023 en la categoría Logro Social, invitó a los jóvenes a participar y presentar sus candidaturas, resaltando la importancia de ser reconocidos por su esfuerzo y dedicación.

Los interesados pueden consultar la convocatoria completa, así como los documentos y requisitos necesarios, en el portal oficial del municipio: www.saltillo.gob.mx. La fecha límite para participar es este viernes 17 de octubre, por lo que se hace un llamado a no dejar pasar esta oportunidad.