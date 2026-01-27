Saltillo: Invitan a mujeres a plática gratuita para mejorar las finanzas personales

Saltillo
/ 27 enero 2026
    La actividad busca que las y los asistentes tomen mejores decisiones económicas. FOTO: ESPECIAL

El objetivo es ayudar a identificar gastos y mejorar las finanzas personales

El Instituto Municipal de las Mujeres invitó a la ciudadanía a participar en la plática “¿A dónde se fue mi dinero?”, que será impartida por Zara García Álvarez, con el objetivo de brindar herramientas prácticas para identificar gastos, mejorar las finanzas personales y tomar decisiones económicas más informadas.

La directora del Instituto Municipal de las Mujeres, Vanessa Fernández Tonone, explicó que esta actividad está dirigida a todas las personas que perciben que su dinero se agota sin tener claridad en qué lo gastan, a fin de que puedan asumir un mayor control de sus recursos.

“Esta plática está dirigida a todas aquellas personas que sienten que el dinero se va y no saben en qué, para que puedan tomar el control de sus finanzas”, señaló.

La actividad busca que las y los asistentes tomen mejores decisiones económicas. FOTO: CORTESÍA

Fernández Tonone destacó que este tipo de acciones forman parte de los esfuerzos del Instituto para generar beneficios directos a la población, con especial énfasis en el fortalecimiento de la autonomía económica de las mujeres, mediante el acceso a información útil y aplicable a la vida cotidiana.

La plática “¿A dónde se fue mi dinero?” se llevará a cabo este jueves 29 de enero, a las 10:30 de la mañana, en el Auditorio de la Contraloría Municipal, ubicado en la Unidad Administrativa, en Presidente Cárdenas esquina con Purcell, en la Zona Centro.

La actividad es gratuita, aunque las personas interesadas deberán registrarse previamente a través del enlace: https://forms.gle/PooGtq8QCG2uTdxg8.

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

