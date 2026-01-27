Saltillo: Invitan a mujeres a plática gratuita para mejorar las finanzas personales

El Instituto Municipal de las Mujeres invitó a la ciudadanía a participar en la plática “¿A dónde se fue mi dinero?”, que será impartida por Zara García Álvarez, con el objetivo de brindar herramientas prácticas para identificar gastos, mejorar las finanzas personales y tomar decisiones económicas más informadas.

La directora del Instituto Municipal de las Mujeres, Vanessa Fernández Tonone, explicó que esta actividad está dirigida a todas las personas que perciben que su dinero se agota sin tener claridad en qué lo gastan, a fin de que puedan asumir un mayor control de sus recursos.

