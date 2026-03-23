Saltillo: invitan a participar en la carrera ‘8K Por Ellas’, con causa social

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Saltillo
/ 23 marzo 2026
    Saltillo: invitan a participar en la carrera ‘8K Por Ellas’, con causa social
    Autoridades municipales invitan a participar en el 8K Por Ellas, una carrera con causa en Saltillo. CORTESÍA

El Gobierno Municipal convoca a la ciudadanía a sumarse al 8K Por Ellas, una carrera con causa que promueve la activación física y el apoyo a mujeres mediante la donación de artículos de higiene personal

En el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer, el Gobierno Municipal de Saltillo lanzó la convocatoria para participar en el 8K Por Ellas, una carrera que busca combinar la activación física con una causa social en beneficio de mujeres en situación vulnerable.

La directora del Instituto Municipal de las Mujeres, Vanessa Fernández Tonone, destacó que el evento no solo está enfocado en el deporte, sino también en fortalecer la convivencia familiar y la solidaridad ciudadana. Invitó a las y los participantes a portar alguna prenda color morado y contribuir con artículos de higiene personal, los cuales serán destinados a brigadas de apoyo que encabeza la dependencia.

$!El evento forma parte de las actividades conmemorativas por el Día Internacional de la Mujer en Saltillo.
El evento forma parte de las actividades conmemorativas por el Día Internacional de la Mujer en Saltillo. CORTESÍA
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La funcionaria explicó que quienes realicen su donativo recibirán una pulsera que les permitirá participar en una rifa con premios y sorpresas, como parte de la dinámica del evento.

$!La carrera busca promover la activación física y apoyar a mujeres mediante la donación de artículos de higiene.
La carrera busca promover la activación física y apoyar a mujeres mediante la donación de artículos de higiene. CORTESÍA

El recorrido se llevará a cabo el domingo 29 de marzo a partir de las 8:00 horas, teniendo como punto de salida las letras de Parque Centro, sobre el bulevar Galerías. La ruta contempla un trayecto por Venustiano Carranza, con retorno en el cruce con Francisco Coss, para finalizar nuevamente en el punto de arranque.

La actividad es gratuita y forma parte de una estrategia coordinada entre el Instituto Municipal de las Mujeres, el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, el Instituto Municipal de la Juventud y el Gobierno del Estado, a través de la Subsecretaría de Proximidad Social y Prevención.

$!Vanessa Fernández Tonone destacó que el evento busca fomentar la convivencia familiar y apoyar a mujeres en situación vulnerable.
Vanessa Fernández Tonone destacó que el evento busca fomentar la convivencia familiar y apoyar a mujeres en situación vulnerable. CORTESÍA
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Autoridades estatales y municipales coincidieron en que este tipo de iniciativas no solo promueven hábitos saludables, sino que también contribuyen a generar entornos seguros y de participación para las mujeres, además de fortalecer el tejido social en la ciudad.

Las inscripciones permanecen abiertas y pueden realizarse vía telefónica en horario de oficina.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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