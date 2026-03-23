Saltillo: invitan a participar en la carrera ‘8K Por Ellas’, con causa social

En el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer, el Gobierno Municipal de Saltillo lanzó la convocatoria para participar en el 8K Por Ellas, una carrera que busca combinar la activación física con una causa social en beneficio de mujeres en situación vulnerable. La directora del Instituto Municipal de las Mujeres, Vanessa Fernández Tonone, destacó que el evento no solo está enfocado en el deporte, sino también en fortalecer la convivencia familiar y la solidaridad ciudadana. Invitó a las y los participantes a portar alguna prenda color morado y contribuir con artículos de higiene personal, los cuales serán destinados a brigadas de apoyo que encabeza la dependencia.

La funcionaria explicó que quienes realicen su donativo recibirán una pulsera que les permitirá participar en una rifa con premios y sorpresas, como parte de la dinámica del evento.

El recorrido se llevará a cabo el domingo 29 de marzo a partir de las 8:00 horas, teniendo como punto de salida las letras de Parque Centro, sobre el bulevar Galerías. La ruta contempla un trayecto por Venustiano Carranza, con retorno en el cruce con Francisco Coss, para finalizar nuevamente en el punto de arranque. La actividad es gratuita y forma parte de una estrategia coordinada entre el Instituto Municipal de las Mujeres, el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, el Instituto Municipal de la Juventud y el Gobierno del Estado, a través de la Subsecretaría de Proximidad Social y Prevención.

Autoridades estatales y municipales coincidieron en que este tipo de iniciativas no solo promueven hábitos saludables, sino que también contribuyen a generar entornos seguros y de participación para las mujeres, además de fortalecer el tejido social en la ciudad. Las inscripciones permanecen abiertas y pueden realizarse vía telefónica en horario de oficina.

Publicidad