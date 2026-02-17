Saltillo: Javier Díaz llama a su gabinete a redoblar esfuerzos por los ciudadanos

    Javier Díaz destacó que el municipio es el nivel de gobierno con mayor contacto directo con la población. CORTESÍA

Señaló que la prioridad es mantener presencia en territorio y cercanía con la ciudadanía

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, encabezó una reunión de gabinete en la que instruyó a los titulares de las distintas áreas municipales a redoblar esfuerzos y trabajar de manera coordinada en la implementación de programas y ejecución de obras públicas en beneficio de la ciudadanía.

“El objetivo es que todos estemos en el mismo canal y en el mismo ritmo de trabajo; lo que los saltillenses esperan de esta administración municipal es que todos los días andemos en la calle, en territorio”, expresó el edil.

Durante el encuentro, Díaz González pidió a los directores mantenerse atentos a las necesidades de la población, al señalar que el municipio es el nivel de gobierno con mayor cercanía con la ciudadanía.

En la reunión se revisaron avances de programas como “Aquí Andamos”, mediante el cual 81 cuadrillas recorren los distintos sectores de la ciudad para realizar labores de mantenimiento y embellecimiento de la infraestructura urbana.

Instruyó redoblar esfuerzos y fortalecer el trabajo coordinado en programas y obras públicas.
Instruyó redoblar esfuerzos y fortalecer el trabajo coordinado en programas y obras públicas. CORTESÍA

Asimismo, se abordó la planeación de obras sociales y proyectos de gran alcance que se ejecutarán a lo largo de este año con el respaldo del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas.

Otros temas incluidos en la agenda fueron la simplificación de trámites en Desarrollo Urbano, la atención de espacios públicos por parte de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, así como la prestación de servicios públicos.

De igual manera, el alcalde instruyó a los titulares del DIF Municipal, así como a las Direcciones de Desarrollo Social y de Desarrollo Rural, a mantener cercanía con los sectores más vulnerables de la población.

Finalmente, Díaz González informó que estas reuniones de gabinete continuarán realizándose de manera periódica para dar seguimiento a los avances de las acciones emprendidas por la administración municipal.

