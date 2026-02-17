Saltillo: Javier Díaz llama a su gabinete a redoblar esfuerzos por los ciudadanos

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, encabezó una reunión de gabinete en la que instruyó a los titulares de las distintas áreas municipales a redoblar esfuerzos y trabajar de manera coordinada en la implementación de programas y ejecución de obras públicas en beneficio de la ciudadanía.

“El objetivo es que todos estemos en el mismo canal y en el mismo ritmo de trabajo; lo que los saltillenses esperan de esta administración municipal es que todos los días andemos en la calle, en territorio”, expresó el edil.

Durante el encuentro, Díaz González pidió a los directores mantenerse atentos a las necesidades de la población, al señalar que el municipio es el nivel de gobierno con mayor cercanía con la ciudadanía.

En la reunión se revisaron avances de programas como “Aquí Andamos”, mediante el cual 81 cuadrillas recorren los distintos sectores de la ciudad para realizar labores de mantenimiento y embellecimiento de la infraestructura urbana.