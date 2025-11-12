Saltillo: joven de 17 años se quita la vida; padecía depresión desde la infancia

Un menor de edad fue localizado sin vida al interior de su vivienda ubicada en el sector Sierras del Poniente de Saltillo, la tarde de este martes. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: El suicidio es un espejo de la crisis social, afirma académica de Facultad de Psicología De acuerdo con las primeras investigaciones, el adolescente, identificado como Sebastián Eliud, presuntamente padecía depresión desde la infancia. Fue su madre quien lo encontró recargado contra una pared, con una cuerda alrededor del cuello.

Los hechos se registraron alrededor de las 17:00 horas, cuando la mujer regresó de su jornada laboral y notó la puerta abierta, lo que le pareció inusual. Al ingresar y no obtener respuesta al llamarlo, salió al patio, donde lamentablemente encontró a su hijo suspendido. De inmediato pidió ayuda a una vecina, quien la auxilió para bajarlo y trasladarlo a la sala mientras solicitaban apoyo al número de emergencias 911.