Saltillo: joven de 17 años se quita la vida; padecía depresión desde la infancia
El joven, identificado como Sebastián Eliud, fue encontrado por su madre al regresar de su jornada laboral. Autoridades de la Fiscalía realizaron las diligencias correspondientes y trasladaron el cuerpo al Semefo
Un menor de edad fue localizado sin vida al interior de su vivienda ubicada en el sector Sierras del Poniente de Saltillo, la tarde de este martes.
De acuerdo con las primeras investigaciones, el adolescente, identificado como Sebastián Eliud, presuntamente padecía depresión desde la infancia. Fue su madre quien lo encontró recargado contra una pared, con una cuerda alrededor del cuello.
Los hechos se registraron alrededor de las 17:00 horas, cuando la mujer regresó de su jornada laboral y notó la puerta abierta, lo que le pareció inusual. Al ingresar y no obtener respuesta al llamarlo, salió al patio, donde lamentablemente encontró a su hijo suspendido. De inmediato pidió ayuda a una vecina, quien la auxilió para bajarlo y trasladarlo a la sala mientras solicitaban apoyo al número de emergencias 911.
Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar y, tras valorar al joven, confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que se confirmó el sensible fallecimiento.
Elementos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de la necropsia de ley.
Si tú o alguien que conoces atraviesa un momento difícil, no estás solo.Llama a la Línea de la Vida al 800 911 2000, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.