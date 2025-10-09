Saltillo: El suicidio es un espejo de la crisis social, afirma académica de Facultad de Psicología

La académica de la Facultad de Psicología, Berenice de la Peña, señaló que, si bien el suicidio es considerado una problemática grave de salud pública, los especialistas en la materia insisten en correlacionar este fenómeno con factores externos.

Subrayó que el medio ambiente, entendido en sus dimensiones social, económica y política, impacta directamente en las personas.

“La falta de acceso a una vida digna y la incapacidad de concretar un proyecto personal generan la desesperanza que antecede a la ideación suicida”, expresó.

De acuerdo con datos oficiales, Coahuila se ha mantenido en los últimos años entre el séptimo y octavo lugar nacional en suicidios, lo que representa un desafío que va más allá de la atención médica puntual.

De la Peña advirtió que el intento o suicidio consumado no debe entenderse solo como un problema de salud individual, sino como el resultado de una interacción con los distintos espacios de vida de la persona: el social, el económico, el familiar y el laboral.

Aunque la atención suele centrarse en la depresión, las adicciones o las pérdidas personales, la prevención efectiva —afirmó— exige trabajar en la eliminación de los obstáculos sociales, económicos y políticos que dificultan la vida cotidiana.

“Hoy en día la vida parece volverse cada vez más difícil. Enfrentamos más retos sociales, económicos y políticos... y es necesario resolverlos para poder hablar de esperanza”, puntualizó.

La especialista en salud mental explicó que el concepto de “hacer vida” se ha vuelto inalcanzable para muchas personas jóvenes debido a obstáculos sistémicos.

Las presiones del entorno que influyen en el riesgo suicida incluyen factores como el alto costo de la renta, el encarecimiento de la vida, las dificultades para acceder a la universidad, los bajos salarios y la falta de transporte digno.

“Cuando las personas sueñan y trazan metas, pero la sociedad no ofrece las condiciones necesarias para construir esos sueños, aparece la desesperanza. Esa desesperanza genera tristeza, depresión, estrés y ansiedad, que en conjunto pueden llevar a contemplar la muerte”, explicó.

De la Peña enfatizó que quien se quita la vida no busca morir, sino liberarse de los problemas, las presiones y el sufrimiento que le resultan insoportables. Por ello, destacó la necesidad de construir entornos prósperos y accesibles, y atender la salud mental desde el tejido social.